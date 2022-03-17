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Сегодня, 17:05

Лыжница Багиян заявила, что была шокирована отстранением от Паралимпиады в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская лыжница Анастасия Багиян рассказала об эмоциях, которые испытала после отстранения от Паралимпиады в Пекине.

17 марта Багиян стала победительницей Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в лыжных гонках на дистанции 10 километров.

«Трасса хорошая, повороты хорошие — не скажу, что легкая, но подготовлена прекрасно. Очень рада, приятно, стараюсь не думать об отстранениях, все впереди. От отстранений был шок. Да, это альтернатива, но я все равно рада выступать здесь, организация замечательная, нам все нравится, спасибо Хантам», — приводит слова Багиян ТАСС.

Команды России и Белоруссии из-за ситуации на Украине были лишены права участвовать в Паралимпийских играх в Пекине, которые прошли с 4 по 13 марта.

Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта с участием спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Источник: https://tass.ru/sport/14105181
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