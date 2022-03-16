Российские паралимпийцы получат премиальные за участие в Играх «Мы вместе. Спорт»

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что спортсмены получат премиальные за участие в Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.

«Естественно, меры поддержки не только обсуждаются, но уже и многие документы подготовили на уровне правительства РФ, администрации президента. Я думаю, как только закончатся Игры, ребята получат свои премиальные. Уже и в регионах ребят поддержали. Вчера мы встретились с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, и он принял решение выделить по два миллиона рублей», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта с участием спортсменов из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

На Играх планируется проведение соревнований в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

Напомним, что команды России и Белоруссии из-за ситуации на Украине были лишены права участвовать в Паралимпийских играх в Пекине, которые прошли с 4 по 13 марта.