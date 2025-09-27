Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 20:50

Дегтярев назвал восстановление прав ПКР знаковым событием для мирового спорта: «Показывает глупость всех санкций»

Микеле Антонов
Корреспондент

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал «СЭ» решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, за данное решение — 55 делегатов. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

«При победе наших атлетов будет подниматься флаг России, звучать гимн. Это виды спорта — плавание, стрельба, легкая атлетика, следж-хоккей. И на зимних паралимпийских играх в Милане, в основном, по всем дисциплинам, мы уже, согласно решению Международного паралимпийского комитета. Наши атлеты должны выступать как единая команда под флагом России с гимном. Будем оказывать поддержку нашей паралимпийской сборной: формировать ее и готовить на игры в Милане. Для мирового спорта это знаковое событие, потому что оно идет тараном, можно сказать, впереди и показывает абсолютную незаконность, вероломность, глупость всех санкций, наложенных на российских спортсменов», — сказал Дегтярев «СЭ».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.

Михаил Дегтярев
ПКР
МПК
    • Дегтярев: «Решение МПК берем за образец и продолжаем политическую борьбу в международных спортивных организациях»

    Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по параплаванию

