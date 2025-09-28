Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по параплаванию

Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата мира по паралимпийскому плаванию 2025 года.

Всего россияне завоевали 60 медалей: 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла сборная Украины (16-16-17), третье — команда Италии (18-17-11).

Ближайшими преследователями российских спортсменов по количеству золотых медалей на чемпионате мира по параплаванию стали итальянцы и американцы, которые завоевали по 18 наград высшего достоинства.

Соревнования проходили в Сингапуре с 21 по 27 сентября.