28 сентября, 10:43

Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по параплаванию

Алина Савинова

Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата мира по паралимпийскому плаванию 2025 года.

Всего россияне завоевали 60 медалей: 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла сборная Украины (16-16-17), третье — команда Италии (18-17-11).

Ближайшими преследователями российских спортсменов по количеству золотых медалей на чемпионате мира по параплаванию стали итальянцы и американцы, которые завоевали по 18 наград высшего достоинства.

Соревнования проходили в Сингапуре с 21 по 27 сентября.

  • geviol

    так вроде по золотым медалям распределяются места,а уж потом по колличеству

    28.09.2025

    • Дегтярев назвал восстановление прав ПКР знаковым событием для мирового спорта: «Показывает глупость всех санкций»

    Костомаров назвал восстановление прав ПКР большим шагом вперед: «Это должно быть применимо ко всем нашим спортсменам»

