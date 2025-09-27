Дегтярев: «Решение МПК берем за образец и продолжаем политическую борьбу в международных спортивных организациях»

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о значимости восстановления в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

Против полной приостановки членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) проголосовали 111 делегатов Генеральной ассамблеи, за данное решение — 55. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77.

«Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) берем за образец и продолжаем юридическую и политическую борьбу в международных спортивных организациях, федерациях и международном олимпийском комитете. Олимпийский комитет России находится в коммуникации с МОК. Сейчас мы запросили последнее решение исполкома, который прошел в Италии. Я имею в виду Международного олимпийского комитета, чтобы уже подготовиться к подаче исковых заявлений в европейские суды и в спортивный арбитраж», — сказал Дегтярев «СЭ».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.