Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 20:40

Дегтярев: «Решение МПК берем за образец и продолжаем политическую борьбу в международных спортивных организациях»

Микеле Антонов
Корреспондент

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о значимости восстановления в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

Против полной приостановки членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) проголосовали 111 делегатов Генеральной ассамблеи, за данное решение — 55. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77.

«Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) берем за образец и продолжаем юридическую и политическую борьбу в международных спортивных организациях, федерациях и международном олимпийском комитете. Олимпийский комитет России находится в коммуникации с МОК. Сейчас мы запросили последнее решение исполкома, который прошел в Италии. Я имею в виду Международного олимпийского комитета, чтобы уже подготовиться к подаче исковых заявлений в европейские суды и в спортивный арбитраж», — сказал Дегтярев «СЭ».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.

Михаил Дегтярев
ПКР
МПК
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
Жуков — о Ковентри: «Пока что особых движений от нее не видно»
Жуков рассчитывает, что сборная России сыграет на Всемирной шахматной олимпиаде
Глейхенгауз в душе отпустил свой недопуск на олимпийский квалификационный турнир фигуристов
Российского лыжника Большунова внесли в базу «Миротворца»
  • Berkut-7

    Ахаха, какой же он тугой а, до этого не обращались в спортивные арбитражи и европйеские суды? помогло? Решение по возвращению решают не суды , суды решают вопросы индивидуального характера по спортменам ,а когда стоит вопрос целого государства , то все решения принимаются в кабинетах высшей власти и оттуда спускают приказ разрешить стране выступать или запретить.

    27.09.2025

  • Kimi_

    Где и чем Дегтярев боролся? Сидел ждал решения, а теперь рассказывает, что он боролся итп итд.

    27.09.2025

  • Пан Юзеф

    Михаил Владимирович всех победил.

    27.09.2025

  • hottie

    Какая борьба? Все решалось голосованием делегатов из других стран пока наши ждали за закрытыми дверями скрестив пальцы.

    27.09.2025

  • Какая политическая борьба? Вы ж орёте что спорт вне политики. Дурень.

    27.09.2025

  • IQ-87%

    Клоун и спорт в не политики-как вам такое Илон Маск

    27.09.2025

    • Дегтярев о восстановлении ПКР: «Голосование хорошо показало, что здравые силы в мире есть»

    Дегтярев назвал восстановление прав ПКР знаковым событием для мирового спорта: «Показывает глупость всех санкций»

