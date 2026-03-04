Германия заявила о бойкоте открытия Паралимпиады из-за допуска россиян

Национальный паралимпийский комитет Германии (DBS) решил не участвовать в параде атлетов на церемонии открытия Паралимпиады в Италии, говорится на официальном сайте организации.

В DBS объяснили свое решение стремлением сосредоточиться на предстоящих соревнованиях и выразить солидарность с позицией украинской делегации.

Комитет также выразил несогласие с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) пригласить российских и белорусских спортсменов, ссылаясь на то, что решения генассамблеи МПК и Спортивного арбитражного суда (CAS) по этим странам не предусматривали подобных обязательств.

Тем не менее немецкие паралимпийцы примут участие в видеосъемках, предваряющих церемонию открытия.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия заявляли спортсмены и официальные лица из Украины, Чехии, Эстонии, Польши и Литвы.

23 февраля глава МПК Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске шести российских и четырех белорусских спортсменов останется в силе.

Церемония открытия Паралимпиады пройдет в Вероне 6 марта.

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