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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

4 марта, 15:39

В МПК заявили, что немцы пропустят открытие Паралимпиады не из-за россиян

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заявил, что Национальный паралимпийский комитет Германии не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян.

Ранее соответствующее сообщение появилось на сайте комитета.

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По словам Спенса, немецкие спортсмены не примут участия в открытии Игр из-за раннего начала соревнований на следующий день. Он подчеркнул, что национальный комитеты не обязаны присутствовать на церемонии.

«В прошлом году несколько паралимпийских комитетов проинформировали IPC о том, что они не смогут присутствовать на церемонии открытия из-за раннего начала соревнований на следующий день», — приводит РИА «Новости» слова Спенса.

Он добавил, что соревнования по четырем из шести видов спорта начнутся на следующее утро.

На стартующей 6 марта Паралимпиаде-2026 выступят шесть россиян с флагом и гимном.

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Источник: РИА Новости
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