Антон Шипулин: «Попросим Минспорта увеличить финансирование паралимпийских видов спорта»

Биатлонист и депутат Госдумы России Антон Шипулин поднимет вопрос о финансировании паралимпийских видов спорта.

— Остро стоит вопрос недостаточного финансирования паралимпийских видов спорта в России, помощи спортсменам в подготовке к соревнованиям, поскольку ранее проблеме, на мой взгляд, уделялось мало внимания, — цитирует Шипулина «Единая Россия». — Конечно, большая надежда на нового министра спорта. «Единая Россия» будет просить его в приоритетном порядке рассмотреть вопрос увеличения бюджета на нужды спортивной отрасли. Уверен, что он и его коллеги в субъектах РФ к нам прислушаются.