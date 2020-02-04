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Антон Шипулин: «Попросим Минспорта увеличить финансирование паралимпийских видов спорта»

15:26
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Биатлонист и депутат Госдумы России Антон Шипулин поднимет вопрос о финансировании паралимпийских видов спорта.

— Остро стоит вопрос недостаточного финансирования паралимпийских видов спорта в России, помощи спортсменам в подготовке к соревнованиям, поскольку ранее проблеме, на мой взгляд, уделялось мало внимания, — цитирует Шипулина «Единая Россия». — Конечно, большая надежда на нового министра спорта. «Единая Россия» будет просить его в приоритетном порядке рассмотреть вопрос увеличения бюджета на нужды спортивной отрасли. Уверен, что он и его коллеги в субъектах РФ к нам прислушаются.

Дополнительная информация

https://er.ru/news/190253/

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