«Посольство не придерживается принципов олимпизма». Российские спортсмены снова стали жертвами дискриминации

Испания отказалась пускать на чемпионат Европы более 150 российских бодибилдеров, которые должны были выступить под национальным флагом.

Новый скандал с недопуском российских спортсменов, приглашенных на соревнования международной федерацией, разразился в Испании. Более 150 участников чемпионата Европы по бодибилдингу и фитнесу из России не получили виз и не попадут на турнир, который состоится с 30 апреля по 5 мая в Санта-Сусанне. При этом глава Международной федерации бодибилдинга (IFBB) Рафаэль Сантоха — испанец и лично хлопотал за наших спортсменов перед властями своей страны. Это уже вторые крупные соревнования, которые российские бодибилдеры пропускают из-за враждебных действий чиновников-русофобов. В конце прошлого года наша делегация отказалась от поездки на женский чемпионат мира в Японию после того, как местные власти запретили выступление под российским флагом вопреки воле IFBB. Сейчас причиной отказа, скорее всего, тоже стали национальные символы, хотя некоторые другие западные страны закрывают двери перед нашими атлетами даже в нейтральном статусе.

Спорт вне политики?

«В начале мая наша сборная в составе 200 человек должна была принять участие в чемпионате Европы в Испании, — приводил ТАСС сообщение пресс-службы Федерации бодибилдинга России. — Однако посольство Королевства Испания отказало большинству наших спортсменов в визах, несмотря на официальное приглашение Международной федерации бодибилдинга (IFBB), письма поддержки от мэра Санта-Сусанны и от Министерства иностранных дел РФ при непосредственном участии Министерства спорта РФ. На соревнования поедет только одна десятая от заявленного состава. Это 20 спортсменов, у которых уже были на руках шенгенские визы или кто получал их как туристы самостоятельно».

Российские спортсмены получили официальное приглашение на чемпионат Европы 24 февраля. Причем руководство IFBB гарантировало, что наши атлеты смогут выступать на этом турнире с флагом и гимном своей страны как это произошло летом прошлого года на мужском чемпионате мира в Иране. «По словам президента IFBB, маловероятно, что власти Испании будут ставить палки в колеса, — говорил в феврале в интервью «Матч ТВ» президент ФББР Александр Вишневский. — Но если и будут пытаться, организаторы с этим справятся. Насколько я знаю, они финансово не зависят от правительства Испании, чемпионат Европы проводит испанская федерация, но финансирования от испанского правительства не просит».

Однако прогноз не оправдался. «Надеемся, что испанское посольство в России все же начнет придерживаться принципов олимпизма — «Спорт вне политики!» — и предоставит в будущем возможность европейским спортсменам соревноваться с одной из сильнейших сборных мира», — говорится в сообщении Федерации бодибилдинга России в социальных сетях. Напомню, что в 2023 году испанское посольство сорвало выступление молодежной сборной нашей страны на чемпионате Европы U-20, решив визовый вопрос только в тот момент, когда поездка на турнир стала бессмысленной. Хотя, конечно, по сравнению с теми барьерами, которые воздвигают перед россиянами в Чехии, Польше, Германии, странах Балтии, Скандинавии и Великобритании, действия испанских чиновников не кажутся вопиющими.

Фото Global Look Press

Надежда на чемпионат мира

В 2023 году правительства Чехии, Польши и Латвии официально запретили участие российских спортсменов и команд в соревнованиях и матчах на территории своих стран. Такую позицию публично критиковал глава МОК Томас Бах, однако никаких санкций в отношении нарушителей олимпийских принципов не последовало. В 2023-2024 годах ряд российских теннисистов также не смогли оформить британские визы на Уимблдонский турнир, в 2023 году Британия заблокировала и участие нейтралов из России в чемпионате мира по велоспорту. Визовые сложности возникали у большого количества наших спортсменов и тренеров во время крупных турниров в Германии, Литве, Эстонии, Румынии и Скандинавских странах.

Ранее гарантии правительства, связанные с допуском на турниры всех без исключения приглашенных международными федерациями спортсменов, были обязательным условием для проведения чемпионатов. Инциденты с отказами в визах были редки и оборачивались для организаторов огромными проблемами. Однако в последние годы российские атлеты регулярно подвергаются визовой дискриминации, а спортивные власти в ответ только разводят руками. Из реально наказанных за такой произвол можно вспомнить только организаторов Уимблдонского теннисного турнира, которые были оштрафованы и лишены права на начисление рейтинговых очков за недопуск российских и белорусских игроков в 2022 году.

Что касается ситуации с бодибилдингом, то эта международная федерация летом 2024 года сняла с россиян запрет на флаг. Частично это связано с тем, что IFBB лишена признания МОК из-за допинговых инцидентов и не боится новых наказаний со стороны олимпийских чиновников. Однако, помимо федерации, есть еще организаторы соревнований по бодибилдингу и фитнесу, которые часто накладывают запрет на флаг в одностороннем порядке. Причем не только на россиян и белорусов. В последние годы под нейтральным флагом по разным причинам также выступали представители Хорватии и Ирана. По факту российский флаг после его возвращения нашим бодибилдерам удалось использовать только в прошлом году на мужском ЧМ, который проходил на иранском острове Киш.

Александр Вишневский и Рафаэль Сантоха. Фото Федерация бодибилдинга России

Новости об отказе в испанских визах пришли в дни визита президента IFBB Рафаэля Сантохи в Москву. «Одной из ключевых тем стало обсуждение возможного проведения в России крупнейших международных турниров федерации в перспективе ближайших двух-трех лет, — говорится в заявлении пресс-службы ФББР. — Объединенный чемпионат мира собирает около 1500 участников примерно из 120 стран. Процедура согласования турнира такого масштаба может занять не менее полугода и утверждается голосованием исполкома IFBB». Конечно, право принять такие соревнования в нынешних обстоятельствах стало бы для нас прорывом, несмотря на нюансы, связанные с отношениями между IFBB и МОК. В этом случае визовый вопрос решился бы сам собой. Правда, есть надежда, что его не будет и на чемпионатах мира 2025 года. Мужской турнир в этом году пройдет в Саудовской Аравии, а женский — в Китае. Вряд ли их организаторы будут чинить нам какие-либо препятствия.