Роналду находится выше аргентинца.

Журнал Sportico обновил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен. Тройка лидеров осталась без изменений по сравнению с прошлым годом, а дальше есть любопытные перестановки.

Как составлялся рейтинг

Суммы посчитаны за время игровой карьеры спортсменов и после ее окончания с учетом инфляции. В них включены заработная плата, бонусы, призовые деньги, гонорары, рекламные контракты. Все доходы указаны до вычета налогов и до выплаты гонораров агентам и адвокатам.

Джордана догонят очень нескоро

Лидером рейтинга остался шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллс», двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан, заработавший 4,15 миллиарда долларов (с учетом инфляции). Помимо зарплаты и многочисленных премий немалую часть своего состояния баскетболист получил благодаря спонсорским и рекламным контрактам.

На втором месте по-прежнему находится гольфист, 15-кратный победитель турниров «мейджор» Тайгер Вудс (2,79 миллиарда), на третьем — пятикратный обладатель «Золотого мяча», футболист «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду (2,23).

C пятой на четвертую строчку переместился четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за «Лейкерс» (1,88). С шестой на одну ступень поднялся восьмикратный обладатель «Золотого мяча», футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси (1,85).

В топ-10 также входят гольфисты Арнольд Палмер (1,82, скончался в 2016-м), Джек Никлаус (1,75), футболист Дэвид Бекхэм (1,61), теннисист Роджер Федерер (1,59) и боксер Флойд Мейвезер-младший (1,52).

При этом бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс остается единственной женщиной в топ-50. Теннисистка занимает 40-е место с 660 миллионами долларов.

В общей сложности 50 самых высокооплачиваемых спортсменов заработали 53,2 миллиарда долларов с поправкой на инфляцию. В список попали представители девяти видов спорта из 17 стран. Большинство среди них — баскетболисты НБА (13).

У Роналду и Месси заканчиваются контракты

Интересно, что у Криштиану и Лионеля в 2025 году завершаются соглашения со своими клубами. У португальца — в июне, а у аргентинца — в декабре. Пока они не продлили контракты, но если договорятся, то их позиции в этом рейтинге укрепятся.