Дмитриева выиграла личное золото на чемпионате мира по спортивной аэробике

Россиянка Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях на чемпионате мира по спортивной аэробике-2026.

Спортсменка набрала 20,550 балла и принесла России первое в истории золото в индивидуальных выступлениях среди женщин на турнире.

Второе место заняла украинка Анастасия Курашвили (20,500 балла), третье — Василия Файдра Диаманти из Греции (20,050).

19-й чемпионат мира по спортивной аэробике проходит в Памплоне. Ранее российская сборная выиграла командный зачет турнира.