Татарстан принял эстафету Всемирных игр кочевников-2028

Глава Татарстана Рустам Минниханов получил символ Всемирных игр кочевников и эстафету будущих игр, которые пройдут в Казани в 2028 году, сообщает пресс-служба главы республики.

Символом Всемирных игр кочевников является коокор. Это традиционная кожаная фляга, предмет домашнего обихода киргизов. Она использовалась для хранения и перевозки кумыса.

Всемирные игры кочевников-2026 прошли в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Россия заняла третье место в медальном зачете, завоевав 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Даты проведения Всемирных игр кочевников-2028 будут объявлены позднее.