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В России за сутки — 3 388 новых случаев коронавируса

10:40
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России подтверждено 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции в 65 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки полностью выздоровели 292 человека.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1774), Московской области (272), Мурманской области (137), Санкт-Петербурге (130) и Ленинградской области (108).

По данным Роспотребнадзора всего на день 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

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