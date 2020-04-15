За последние сутки в России подтверждено 3 388 новых случаев коронавирусной инфекции в 65 регионах, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки полностью выздоровели 292 человека.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1774), Московской области (272), Мурманской области (137), Санкт-Петербурге (130) и Ленинградской области (108).

По данным Роспотребнадзора всего на день 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.