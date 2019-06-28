В фан-зоне II Европейских игр в рамках "Дня России" выступит Тимати

29 июня в рамках международной культурной программы II Европейских игр пройдет "День России". В фан-зоне у Дворца спорта в трех больших шатрах и на прилегающей территории пройдут масштабные празднования, хэдлайнером которых станет известный российский исполнитель – Тимати.

Стартует программа с 10 утра. Для болельщиков и любителей спорта откроются выставки народных промыслов "Гжель", "Павлопосадские платки" и "Матрешки". На больших экранах в шатрах будут показаны видеоролики выступлений российских спортсменов на II Европейских играх. Аниматоры в русских народных костюмах будут угощать гостей сушками и пряниками на площадке перед шатрами. В 11.00 состоится мастер-класс по росписи футболок, затем гостей ждёт выступление трио Народного хора русской песни им. А.Никитиной, на 13.15 запланирован мастер-класс по изготовлению кукол из соломы и лыка, а на 14.00 – по приготовлению десерта из ягод "Анна Павлова". В 15.00 всех желающих на площадке перед шатрами будут обучать игре в русские шахматы-таврели, после чего состоится мини-турнир. Завершат программу ещё три мастер-класса, в том числе по сборке и растапливанию самовара. Для самых маленьких все это время на детской площадке будут проходить интерактивные программы “Раскрась талисман Олимпийской команды России” с ростовыми куклами – героями мультсериала "Маша и Медведь", игры на основе русских сказок, шоу мыльных пузырей и хороводы.

Вечером, в 19.00, в "День России" у Дома спорта начнется зрелищная концертная программа. Откроют ее выступления оригинального поп-фолк проекта "Баян Микс" и мультиформатного музыкального коллектива Балалайка JAM, следом за которыми выступит молодежный оркестр STREET BAND и юная артистка, участница ТВ-шоу "Голос. Дети", лауреат международной премии исполнительского искусства Art Open World – Ева Хармич. В 20.00 начнется торжественная часть, в которой примут участие Станислав Алексеевич Поздняков, Президент Олимпийского комитета России, 4-кратный олимпийский чемпион по фехтованию, Дмитрий Федорович Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в республике Беларусь и известный российский исполнитель, хэдлайнер мероприятия – Тимати. Он исполнит свои главные хиты, после чего ведущий пригласит зрителей и гостей праздника пройти в Дом болельщиков команды России на чествование спортсменов нашей команды. Завершит концертную часть праздника выступление электро-фолк группы EtnoZapil – финалистов "Новой волны" и дискотека для всех любителей спорта.