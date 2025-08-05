США обновили правила выдачи виз атлетам для предотвращения участия мужчин в женских соревнованиях

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала новое руководство по выдаче определенных категорий виз иностранным спортсменам с целью предотвратить участие мужчин в женских видах спорта.

Руководство предписывает Министерству внутренней безопасности разработать политику, направленную на предотвращение въезда мужчин-спортсменов, желающих участвовать в женских спортивных соревнованиях. Также отмечается, что документ нацелен на исполнение февральского указа президента США Дональда Трампа №14201 о запрете на участие сменивших пол мужчин в соревнованиях среди женщин. Как следует из заявления, меры коснутся следующих категорий виз: O-1A, E11, E21 и NIW.

«Мужчинам не место в женском спорте. USCIS закрывает лазейку для иностранных спортсменов-мужчин, чей единственный шанс на победу в элитном спорте — изменить свою гендерную идентичность и использовать свои биологические преимущества против женщин», — сказал представитель USCIS Мэтью Трагессер, его слова приводятся в заявлении ведомства. «Это вопрос безопасности, справедливости, уважения и правды, что только спортсменки получают визу для въезда в США для участия в женских спортивных состязаниях», — приводит ТАСС заявление USCIS.