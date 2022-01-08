Российские конькобежцы допущены к чемпионату Европы в Нидерландах

Сборная России по конькобежному спорту допущена к соревнованиям на чемпионате Европы в Херенвене (Нидерланды), сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СБР).

Российские конькобежцы смогут выступить на соревнованиях после отрицательных тестов на коронавирус, которые были сданы 7 января.

Напомним, что со 2 января сборная находилась на карантине из-за нескольких положительных тестов.

Чемпионат Европы проходит с 7 по 9 января.