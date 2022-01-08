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Российские конькобежцы допущены к чемпионату Европы в Нидерландах

10:40
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Сборная России по конькобежному спорту допущена к соревнованиям на чемпионате Европы в Херенвене (Нидерланды), сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СБР).

Российские конькобежцы смогут выступить на соревнованиях после отрицательных тестов на коронавирус, которые были сданы 7 января.

Напомним, что со 2 января сборная находилась на карантине из-за нескольких положительных тестов.

Чемпионат Европы проходит с 7 по 9 января.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RussianSkating/status/1479695616712314884

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное