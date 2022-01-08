Российские конькобежцы допущены к чемпионату Европы в Нидерландах
10:40
Сборная России по конькобежному спорту допущена к соревнованиям на чемпионате Европы в Херенвене (Нидерланды), сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СБР).
Российские конькобежцы смогут выступить на соревнованиях после отрицательных тестов на коронавирус, которые были сданы 7 января.
Напомним, что со 2 января сборная находилась на карантине из-за нескольких положительных тестов.
Чемпионат Европы проходит с 7 по 9 января.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/RussianSkating/status/1479695616712314884
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю