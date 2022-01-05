Сборная России по конькобежному спорту пропустит первый день чемпионата Европы

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева заявил, что российские конькобежцы 7 января пройдут тестирование на коронавирус и пропустят первый соревновательный день чемпионата Европы.

«Все чувствуют себя нормально с точки зрения здоровья, не очень хорошо они себя чувствуют с точки зрения психологической ситуации, — приводит слова Барышевой ТАСС. — Все приехали с намерением бежать и выигрывать медали, поэтому очень обидно, что конькобежцы, у которых не было положительных результатов теста на коронавирус, не могут принять участие на чемпионате Европы. По крайней мере в первый день. В пятницу будет решен вопрос об участии на турнире, спортсмены пройдут повторное тестирование. К сожалению, мы не успеем попасть на соревнования на дистанциях 3 000 метров, 1 000 метров у мужчин и женщин и на командные спринты».

Чемпионат Европы пройдет в Херенвене (Нидерланды) с 7 по 9 января.

Ранее пресс-служба СКР сообщила, что сборная России находится на карантине из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у некоторых участников соревнований.