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Сегодня, 12:19

Поташев заявил, что российских бриджистов отстранили от турниров без официальных оснований

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации спортивного бриджа России (ФСБР) Максим Поташев предположил, что недопуск игроков из России будет длиться еще около двух лет.

«Российские бриджисты сейчас находятся приблизительно в той же ситуации, как и их соотечественники из большинства других видов спорта. Нас не пускают на крупные международные соревнования уровня чемпионатов Европы и мира даже в нейтральном статусе. Мы продолжаем общаться со Всемирной федерацией бриджа и Европейской лигой бриджа и четко понимаем, что у них, по крайней мере, в ближайший год нет никакого желания нас возвращать. Причем официальных запретительных решений в отношении нас не принято, просто руководства этих федераций неофициально придерживаются политики по отстранению россиян», — приводит слова Поташева ТАСС.

Обладатель приза «Хрустальная сова» клуба «Что? Где? Когда?» 2022 затрудняется ответить на вопрос, когда российские бриджисты вновь получат право выступать на чемпионатах мира и Европы.

Бридж — карточная интеллектуальная командная или парная игра. Спортивный бридж является единственной из карточных игр, признанной Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта.

Источник: ТАСС
Максим Поташев
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