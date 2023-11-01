Поташев заявил, что российских бриджистов отстранили от турниров без официальных оснований

Президент Федерации спортивного бриджа России (ФСБР) Максим Поташев предположил, что недопуск игроков из России будет длиться еще около двух лет.

«Российские бриджисты сейчас находятся приблизительно в той же ситуации, как и их соотечественники из большинства других видов спорта. Нас не пускают на крупные международные соревнования уровня чемпионатов Европы и мира даже в нейтральном статусе. Мы продолжаем общаться со Всемирной федерацией бриджа и Европейской лигой бриджа и четко понимаем, что у них, по крайней мере, в ближайший год нет никакого желания нас возвращать. Причем официальных запретительных решений в отношении нас не принято, просто руководства этих федераций неофициально придерживаются политики по отстранению россиян», — приводит слова Поташева ТАСС.

Обладатель приза «Хрустальная сова» клуба «Что? Где? Когда?» 2022 затрудняется ответить на вопрос, когда российские бриджисты вновь получат право выступать на чемпионатах мира и Европы.

Бридж — карточная интеллектуальная командная или парная игра. Спортивный бридж является единственной из карточных игр, признанной Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта.