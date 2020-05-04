Почти половина новых заболевших в Москве младше 45 лет

За последние сутки в Москве выявили 5 795 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 74 401 заболевший.

Среди новых заболевших: 43 процента — от 18 до 45 лет; 35 процентов — от 46 до 65 лет; 11 процентов — от 66 до 79 лет; 6,7 процента — старше 80 лет; 4,3 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.