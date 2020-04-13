Мэрия Москвы открыла доступ к оформлению цифровых пропусков

На официальном портале правительства Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

— С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для передвижения по городу и Московской области будут выдавать три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).

По данным Роспотребнадзора, в России — 15 770 случаев заражения, 130 человек умерли, выздоровело — 1 291.