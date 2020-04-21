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Федерация бодибилдинга России провела первый онлайн-турнир по бодибилдингу и фитнесу

18:25
Федерация бодибилдинга России провела онлайн-турнир. Фото Reuters
Федерация бодибилдинга России провела онлайн-турнир. Фото Reuters
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С 16 по 18 апреля прошел первый онлайн-турнир по бодибилдингу и фитнесу, организованный Федерацией бодибилдинга России, сообщает Пресс-служба Министерства спорта. В общей сложности в мероприятии приняли участие 80 спортсменов из 16 регионов России.

Все участники турнира и судьи находились каждый в своем регионе в связи с пандемией коронавируса. Члены судейства использовали систему электронного судейства.

Президент IFBB Рафаэль Сантоха выразил надежду, что российский онлайн-турнир станет началом новой эры проведения онлайн-соревнований в Европе и мире.

В настоящее время обсуждается вопрос о проведении онлайн-чемпионата Европы 2020 года.

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