Кто родился 30 июля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 июля.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер — американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель. Родился 30 июля 1947 года в Таль-бей-Граце в Австрии. Сегодня ему исполняется 77 лет. Известен по ролям в фильмах «Коммандо», «Красная жара», «Близнецы», «Джуниор», «Последний герой боевика», «Правдивая ложь», «Конан-варвар», «Рыжая Соня», «Терминатор» и «Вспомнить все».
Генри Форд
Генри Форд — американский промышленник. Родился 30 июля 1863 года в поселке Спрингфилд, недалеко от Дирборна (штат Мичиган). Считается инициатором массового автомобилестроения, создатель по-прежнему существующей транснациональной компании Ford Motor. Не стало Генри Форда в 1947 году.
Кто еще родился 30 июля
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Дэвид Сэнборн (1945 — 2024) — американский саксофонист и композитор.
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