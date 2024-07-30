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Сегодня, 01:05

Кто родился 30 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
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Актер Арнольд Шварценеггер
Фото Global Look Press

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 июля.

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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер — американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель. Родился 30 июля 1947 года в Таль-бей-Граце в Австрии. Сегодня ему исполняется 77 лет. Известен по ролям в фильмах «Коммандо», «Красная жара», «Близнецы», «Джуниор», «Последний герой боевика», «Правдивая ложь», «Конан-варвар», «Рыжая Соня», «Терминатор» и «Вспомнить все».

Генри Форд

Генри Форд — американский промышленник. Родился 30 июля 1863 года в поселке Спрингфилд, недалеко от Дирборна (штат Мичиган). Считается инициатором массового автомобилестроения, создатель по-прежнему существующей транснациональной компании Ford Motor. Не стало Генри Форда в 1947 году.

Промышленник Генри Форд
Фото Global Look Press

Кто еще родился 30 июля

  • Кейт Буш (1958) — английская певица, композитор и музыкант.

  • Дэвид Сэнборн (1945 — 2024) — американский саксофонист и композитор.

  • Вернер Тюбке (1929 — 2004) — немецкий художник.

  • Эд Йост (1919 — 2007) — американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата.

  • Николай Юденич (1862 — 1933) — российский военный деятель, один из руководителей Белого движения.

  • Эмили Бронте (1818 — 1848) — английская поэтесса.

  • Никита Муравьев (1796 — 1843) — русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов.

  • Федор Биберштейн (1768 — 1826) — немецкий ученый-ботаник и путешественник.

  • Серафим Саровский (1754 — 1833) — великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец.

  • Джорджо Вазари (1511- 1574) — итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма.

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