30 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
30 июля отмечается Международный день дружбы, День цветных напитков и Маринин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Международные праздники
День цветных напитков
30 июля отмечается День цветных напитков. Это неофициальный праздник, кто его придумал — до сих пор остается загадкой. Однако известно, что его цель — напомнить людям о разнообразии мира вокруг них.
Международный день дружбы
30 июля Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день дружбы. Цель праздника — показать, что дружба между народами, странами, культурами и людьми вдохновляет на усилия по обеспечению мира и позволяет наладить между обществами, которые чтят культурное многообразие, обмен информацией, опытом и др.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 июля
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День «Поделитесь обнимашками»;
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Всемирный день вышивки;
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Всемирный день борьбы с торговлей людьми;
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Всемирный день снорклинга.
Церковные праздники
День памяти великомученицы Марины Антиохийской
Святой Марине молятся об исцелении от болезней, она помогает в преодолении греховных навыков и привычек. Также святая спасает от голода, сохраняя посевы от стихий: засухи, града, и от нападений саранчи, гусениц и других вредных насекомых.
Какие еще церковные праздники отмечают 30 июля
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Праздник иконы Божией Матери Святогорская.
Традиции и приметы на 30 июля
Православные верующие 30 июля чтят память великомученицы Марины Антиохийской. В народном календаре праздник получил название «Маринин день» или «день Марины с Лазарем».
Традиции праздника
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Предки в этот праздник много трудились. Мужчины работали в поле, а женщины занимались хозяйством.
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В Маринин день люди избавлялись от ненужных вещей. Но не выбрасывали их, а отдавали нищим.
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Молодые девушки уделяли внимание внешности: делали новую прическу и маникюр. Считалось, что если состричь волосы, можно избавиться от тяжелых мыслей.
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30 июля хозяйки обязательно готовили блюда из рыбы. По поверьям, они могут привлечь в дом счастье и благополучие.
Что нельзя делать
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Начинать что-то новое — начинания не увенчаются успехом.
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Заключать браки, помолвки, венчаться и свататься, а то брак будет недолгим.
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Делать крупные покупки и тратить деньги на ненужные вещи, иначе будут финансовые трудности.
Погодные приметы
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Яркие зарницы — возможно случится пожар.
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Чайки спокойно сидят на воде — к теплой и ясной погоде.
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Большое количество стрекоз у воды предвещает дождь.
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Дождь и белые облака на небе — к изменению погоды.