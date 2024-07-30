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30 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
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Международный день дружбы
Фото Nicolas Micolani/istockphoto.com

30 июля отмечается Международный день дружбы, День цветных напитков и Маринин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Международные праздники

День цветных напитков

30 июля отмечается День цветных напитков. Это неофициальный праздник, кто его придумал — до сих пор остается загадкой. Однако известно, что его цель — напомнить людям о разнообразии мира вокруг них.

День цветных напитков
Фото youngvet/istockphoto.com

Международный день дружбы

30 июля Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день дружбы. Цель праздника — показать, что дружба между народами, странами, культурами и людьми вдохновляет на усилия по обеспечению мира и позволяет наладить между обществами, которые чтят культурное многообразие, обмен информацией, опытом и др.

Международный день дружбы: дата, история и&nbsp;традиции праздника. Международный день дружбы: дата, история и традиции праздника

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 июля

  • День «Поделитесь обнимашками»;

  • Всемирный день вышивки;

  • Всемирный день борьбы с торговлей людьми;

  • Всемирный день снорклинга.

Церковные праздники

День памяти великомученицы Марины Антиохийской

Святой Марине молятся об исцелении от болезней, она помогает в преодолении греховных навыков и привычек. Также святая спасает от голода, сохраняя посевы от стихий: засухи, града, и от нападений саранчи, гусениц и других вредных насекомых.

Церковные праздники
Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 30 июля

  • Праздник иконы Божией Матери Святогорская.

Традиции и приметы на 30 июля

Православные верующие 30 июля чтят память великомученицы Марины Антиохийской. В народном календаре праздник получил название «Маринин день» или «день Марины с Лазарем».

Традиции праздника

  • Предки в этот праздник много трудились. Мужчины работали в поле, а женщины занимались хозяйством.

  • В Маринин день люди избавлялись от ненужных вещей. Но не выбрасывали их, а отдавали нищим.

  • Молодые девушки уделяли внимание внешности: делали новую прическу и маникюр. Считалось, что если состричь волосы, можно избавиться от тяжелых мыслей.

  • 30 июля хозяйки обязательно готовили блюда из рыбы. По поверьям, они могут привлечь в дом счастье и благополучие.

Традиции и приметы
Фото mixetto/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Начинать что-то новое — начинания не увенчаются успехом.

  • Заключать браки, помолвки, венчаться и свататься, а то брак будет недолгим.

  • Делать крупные покупки и тратить деньги на ненужные вещи, иначе будут финансовые трудности.

Погодные приметы

  • Яркие зарницы — возможно случится пожар.

  • Чайки спокойно сидят на воде — к теплой и ясной погоде.

  • Большое количество стрекоз у воды предвещает дождь.

  • Дождь и белые облака на небе — к изменению погоды.

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