Легков — о Клебо: «Лучший из лучших! Надеюсь, с нашими он схлестнется еще»

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился с «СЭ» мнением о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо, который на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии выиграл шесть золотых медалей.

— Шесть из шести Клебо — это полноценно или нет?

— Да, полноценно. Круто. Лучший из лучших! Надеюсь, с нашими он схлестнется еще, и посмотрим тогда на его результаты. Но даже так это очень крутое выступление. Полноценно!

29-летний Клебо на Играх-2026 выиграл золотые медали на дистанциях 10 и 50 км, в скиатлоне 10+10 км, в эстафете 4х7,5 км, в личном спринте и в командном спринте. Всего у него 11 золотых медалей Олимпийских игр.

В лыжных соревнованиях Олимпиады-2026 в нейтральном статусе участвовал россиянин Савелий Коростелев.

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