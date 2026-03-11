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11 марта, 19:00

Филиппов рассказал о гусарских презервативах: «Друзья заказывали олимпийские. Можно всей Камчатке надарить!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Никита Филиппов.
Фото Global Look Press

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов в интервью «СЭ» рассказал, почему привез с собой презервативы на Игры в Милане.

— С Савелием Коростелевым общаетесь? Вы ему привезли гусарские презервативы.

— Я даже не думал, что мой ответ так разойдется. Увидел, что Савелий написал комментарий, подписался на него, он в ответ. Я и закинул ему шутку — что в голову пришло, то и написал. Долго не размышлял. Просто потому что на Олимпиаде каждое слово под лупой, отсюда и особое внимание к каким-то скандалам, необычным ситуациям.

— Зачем взяли с собой 20 презервативов?

— С запасом (смеется). Олимпиада все-таки. Я слышал, что они быстро заканчиваются, и хотел их привезти друзьям в качестве сувениров. Но в итоге в олимпийской деревне их вообще не нашел.

— Почему именно презервативы?

— У меня их заказывали: это что-то с Олимпиады, плюс недорого, можно всей Камчатке надарить!

Во время Олимпиады Коростелев пошутил в своем Telegram-канале о дефиците презервативов в олимпийской деревне. Филиппов в ответ на это заявил, что привез их с собой и готов поделиться с лыжником.

Никита Филиппов.«В 15 лет выиграл в футболке Глушакова». Интервью Филиппова, героя Олимпиады и болельщика «Спартака»

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Савелий Коростелев
Никита Филиппов

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