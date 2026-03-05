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5 марта, 11:56

Губерниев назвал причину недопуска Большунова на Олимпиаду-2026

Артем Рыжкин

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о недопуске трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к Олимпиаде-2026 в Италии. По мнению Губерниева, главная причина заключается в гражданстве спортсмена.

«Я думаю, недопуск был связан с тем, что Большунов — россиянин. Это сегрегация по паспорту. Не думаю, что здесь кто-то думал, что придет он и помешает выиграть Клебо шесть медалей. Просто Александр — русский!» — цитирует Губерниева «Советский спорт».

Комментатор также отметил, что вопрос не в спортивной конкуренции, а именно в паспорте. «Не думаю, что они упирались в Клебо. Но то, что они целенаправленно не давали выступить Большунову, это факт. Не вопрос конкуренции, а паспорт. Остальных тоже не допустили, из лыжников только два человека поехали», — заявил Губерниев.

Александр Большунов.«Он бегает по старым правилам». Есть ли смысл Большунову рваться на Кубок мира?

Ранее сам Большунов в эфире телеканала «Россия 24» предположил, что недопуск российских лыжников был связан со стремлением дать норвежцу Йоханнесу Клебо возможность выиграть все шесть гонок и установить рекорд Олимпийских игр. «Никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить. Забирать шесть из шести», — отметил лыжник.

На Олимпиаде-2026 в Италии Клебо завоевал все шесть золотых медалей в лыжных гонках. Россию на турнире представляли 13 спортсменов в нейтральном статусе, из лыжников допуск получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Большунов не получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Источник: «Советский спорт»
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Александр Большунов
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