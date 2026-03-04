Сорин: «К Коростелеву нет претензий по итогам Олимпиады-2026»

Старший тренер сборной России Егор Сорин заявил, что к выступлению лыжника Савелий Коростелев на Олимпийских играх 2026 года в Италии претензий нет.

Лучшим результатом российских лыжников на турнире стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. Кроме того, спортсмен финишировал пятым в марафоне, стал 15-м в гонке на 10 км с раздельным стартом и 35-м в спринте.

«Конечно, Савелий пробежал очень достойно, занял четвертое и пятое места, к нему никаких претензий нет. Я думаю, что он выдал свой максимум. И, самое главное, спортсмен почувствовал, что он может бороться за попадание в топ-3 на международной арене», — приводит слова Сорина ТАСС.

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