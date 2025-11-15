Олимпиада
Сегодня, 13:00

На Олимпиаду от России в шорт-треке поедут один мужчина и одна девушка. Но даже сейчас непонятно, кто будет их выбирать

На Олимпиаде-2026 от России в шорт-треке смогут выступить один мужчина и одна девушка
Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Елена Серегина, Алена Крылова и Анастасия Константинова.
Фото Союз конькобежцев России
Информация о том, где будет приниматься финальное решение, расходится.

Российские спортсмены, выступающие на Кубках мира по шорт-треку и завоевывающие квоты для участия в Олимпиаде 2026 года, завершили первые два из четырех этапов, по итогам которых станет понятно, кто именно может претендовать на поездку в Италию.

Количество квот не может превышать две

Пока без призовых мест, что было ожидаемо:

Иван Посашков — 35-е место на 1000 м, после двух этапов — 34-е место,

Алена Крылова — 22-е место на 500 м, после двух этапов — 39-е место,

Елена Серегина — 28-е место на 1000 м, после двух этапов — 56-е место,

Даниил Николаев — 30-е место на 1500 м, после двух этапов — 58-е место,

Анна Матвеева — 53-е место на 1500 м, после двух этапов — 77-е место.

После стартов в Монреале российские спортсмены претендуют на квоты на 1000 и 1500 метров у мужчин и на 500 и 1000 метров у женщин, занимая места в пределах квалификационной квоты. Впереди этапы в Гданьске (Польша) и Додрехте (Нидерланды), визы для поездки туда уже получены.

Российские шорт-трекисты Владимир Балбеков (слева) и&nbsp;Даниил Николаев (третий слева).«Нет сомнений, что два спортсмена попали в требуемый результат». Наши шорт-трекисты будут на Олимпиаде

Возникает, однако, нюанс — независимо от того, сколько российских спортсменов заработают квоту на Игры, поедут в Италию только двое — один мужчина и одна женщина. Это связано с правилом D.2.3 правил квалификации, актуальным для всех стран:

Для НОК, не прошедших квалификацию на эстафеты, будут распределены квоты для соответствующего пола в соответствии с их стартовыми местами, назначенными на индивидуальных дистанциях для этого пола. Количество квот не может превышать наибольшее количество стартовых мест на любой из индивидуальных дистанций для соответствующего пола.

Так как Россия не допущена на эстафеты, получается, что максимальное число спортсменов не может превышать двух.

Даниил Николаев.
Фото соцсети

Спортсмены не понимают схему отбора

Здесь возникает логичный вопрос — если квоты завоюют, например, двое мужчин, кто будет определять кандидатуру олимпийца?

Ответ разнится, смотря куда смотреть.

Документы ISU говорят:

«Это будет спортсмен, показавший лучший результат в квалификации на дистанции согласно Олимпийским квалификационным документам. В случае равенства очков спортсмен будет выбран ISU на основе лучшего результата в квалификации на дистанции, достигнутого в любом из Олимпийских квалификационных соревнований».

То есть проходит автоматически лучший, а если что — решает ISU.

При этом в Союзе конькобежцев России имеется иная информация, подтвержденная автору:

— Решать будет исполком СКР.

Единственное, в чем сходятся оба источника — тот единственный, кто будет отобран и у мужчин, и у женщин, побежит все дистанции, на которые отберутся «нейтралы», и свои, и те, на которые отобрались другие.

Конечно, нужно признать — ISU реализовал самую жесткую систему отбора для «нейтралов» из тех, что в принципе есть. Хуже только тем видам, где ни о каком допуске и речи не идет. Схема ISU создает проблемы прежде всего с точки зрения того, что один спортсмен должен будет бежать все дистанции, на которые завоеваны квоты, даже если не специализируется в этих дисциплинах. Других вариантов нет, потому что не бежать — значит не уважать работу своих коллег по сборной. А бежать — распыляться на дисциплины, где шансов изначально немного.

Елена Серегина.Вся надежда только на девушек. Шансы нашего шорт-трека на Олимпиаде-2026 после фильтра ISU

Еще хуже ситуация с определением единственного кандидата у мужчин и у женщин. В лучшем случае делать это будет ISU автоматически, как указано выше, тогда хотя бы нет вопроса «почему именно этот человек?». Заметно тревожнее сценарий, в котором уверены в СКР, что решать будут они. Тут всегда будут недовольные, те, кто сочтет выбор исполкома неправильным, кто почувствует себя отодвинутым в сторону. Это неизбежно.

Понимания, повторюсь, нет до сих пор, одни источники говорят одно, другие — другое. Сложней всего в этой ситуации спортсменам, которые вообще не понимают схему отбора и не знают, кому верить.

А до старта в Гданьске осталось меньше недели.

