Олимпиада 2026 в Милане, 22 февраля: расписание трансляций соревнований дня и церемония закрытия, где смотреть
В воскресенье, 22 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия) пройдут соревнования в пяти видах спорта и будут разыграны пять комплектов наград.
Чемпионы и призеры будут определены в хоккее (мужчины), лыжных гонках (женщины, масс-старт 50 км), бобслее (мужчины, четверки), керлинге (женщины), фристайле (женщины, хаф-пайп).
Зимние Олимпийские игры: расписание трансляций соревнований 22 февраля (воскресенье)
12:00 — Лыжные гонки. Женщины, масс-старт 50 км, классический стиль
12:00 — Бобслей. Мужчины, четверки (3-й заезд)
12:40 — Фристайл. Женщины. Хаф-пайп
13:05 — Керлинг. Женщины. Финал. Швеция — Швейцария
14:12 — Бобслей. Мужчины, четверки. 4-й заезд (финал)
16:10 — Хоккей. Мужчины. Финал. Канада — США
22:30 — Церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026
Время начала — московское.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию 22 февраля на Играх.