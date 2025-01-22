Фетисов — о рассмотрении допуска сборной России на Игры-2026: «Хоккей без флага и гимна возвращаться не должен»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном допуске российских хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года.

«Хоккей без флага и гимна возвращаться не должен, это мое мнение», — сказал Фетисов «СЭ».

Во вторник, 21 января, появилась информация, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.