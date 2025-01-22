Васильев считает, что ИИХФ договорилась со всеми о возвращении России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал возможное возвращение сборной России на международные турниры.

«Шансы на то, что в феврале нашу хоккейную сборную вернут на международные соревнования, большие. Если бы Международная федерации хоккея не хотела допустить нашу сборную, она бы даже не рассматривала этот вопрос. Думаю, что ИИХФ глобально договорилась со всеми сторонами, в том числе и с нашими недругами. Пошла хорошая тенденция — международные федерации начали возвращать наших спортсменов. Но нужно чтобы еще выступил МОК, он должен официально объявить, что все международные федерации допускают российских спортсменов до международной деятельности», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Олимпийские игры 2026 года пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Впервые с 2014 года участие в хоккейном олимпийском турнире примут игроки НХЛ.