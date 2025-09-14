Жулин: «Политизировать спорт и Олимпиаду — катастрофа. Ужасное решение»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился с «СЭ» мнением о недопуске ряда российских спортсменов к отборочному турниру Олимпиады-2026.

«Очень надеялся, что Саша Степанова с Ваней Букиным попадут на олимпийский отбор. Но по каким-то неведомым причинам этого не случилось. И никогда нам этого не расскажут. Так же, как жаль и Мишину с Галлямовым. Очень плохо отношусь к этому. На мой взгляд, политизировать спорт и Олимпиаду — катастрофа. Это ужасное решение, потому что раньше даже войны останавливались во время Олимпиады. А сейчас Израиль может делать все, что хочет, и никто даже голос не поднимает, чтобы их от чего-то отстранить или ввести какие-то санкции. Все у них замечательно. Это однобокая история. Все играют в одну калитку против нас, и всем это очень нравится и выгодно. Жду не дождусь, когда этот беспредел закончится, и мы будем выступать как нормальные цивилизованные люди», — сказал Жулин «СЭ».

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.