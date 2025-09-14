Жулин: «Петросян и Гуменник должны отобраться на Олимпиаду. Верю в это!»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился с «СЭ» ожиданиями от отборочного турнира Олимпиады-2026.

«Очень надеюсь, что все для нас пройдет, как нужно. Потому что и Аделия, и Петр — прекрасные фигуристы. Надеюсь, что они должным образом готовы сейчас, что все у них хорошо. Они должны отобраться на Олимпиаду. Я очень в это верю!» — сказал Жулин «СЭ».

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Петросян и Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.