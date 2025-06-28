Олимпиада
28 июня, 13:15

Ягудин передал напутствие Петросян и Гуменнику перед олимпийским отбором

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Олимпийский чемпион, телекомментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» пожелал «завестись» российским фигуристам, участвующим в отборе на Игры 2026 года в Милане. Квалификация состоится в Пекине в сентябре.

«Отталкиваясь от того, что сейчас происходит в мире, их допуск, к сожалению — исключение из правил. Ведь наших всего лишь двое. В сентябре в Пекине будет отборочный турнир — хочу сделать акцент на нем. Им не будет тяжело пройти квалификацию. Будет тяжело, потому что ты несколько лет катался только в России — Красноярск, Челябинск, Казань... Отдадим должное федерации, что у нас есть эти турниры, но там немножко по-другому. Вроде и уровень в Китае будет не такой высокий, но это другая обстановка — другие люди, другие языки, другое вообще все. Можно немножко потеряться.

Надеюсь, в Пекине наши ребята смогут почувствовать эту атмосферу, от которой мы отвыкли за последние годы. В России ты уже ко всему привык. Приехал — опять Алиев, опять Кондратюк, опять те же самые ошибки, опять Синицына с лыжами выступает. Ты привык, и тебе на внутренних стартах уже спокойно. А на международке уже надо завестись внутри. Я желаю им этого. Прочувствовать себя на этом отборочном турнире, чтобы дальше, в Милане, было проще», — сказал Ягудин.

Евгений Плющенко и&nbsp;Алексей Ягудин.«Женька Плющенко там должен быть». Заявление Ягудина, вызывающее уважение

Аделия Петросян
Алексей Ягудин
Петр Гуменник
Фигурное катание
