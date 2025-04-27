Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 21:24

Тарасова осудила недопуск Жулина на олимпийский отбор: «Не их собачье дело»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на новость о том, что Александру Жулину запретили присутствовать со своими фигуристами на олимпийском квалификационном турнире в Пекине (Китай).

Ранее Жулин заявил, что ему не разрешили ехать со своими спортсменами на отборочный турнир на Олимпиаду-2026. Специалист является тренером чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.

«Я считаю, что это жуткая несправедливость, кошмар и подлость. Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, а шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Тарасовой.

Олимпийский квалификационный турнир у фигуристов пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще официально не объявляла имена фигуристов, которые примут участие в соревнованиях.

Евгений Семененко, Петр Гуменник и&nbsp;Владислав Дикиджи.Кому из россиян Трамп разрешит поехать на Олимпиаду? Главная интрига отбора фигуристов

Источник: РИА Новости
Александр Жулин
Татьяна Тарасова
Читайте также
Эксперт заявил о нежелании Трампа видеть Макрона на встрече с Зеленским в Ватикане
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Народный артист РФ Гафаров умер в Уфе на 78-м году жизни
Обвиняемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО
Популярное видео
Никишин все-таки подписал контракт / Интервью с Попугаевым
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
РПЛ: видео голов 26-го тура 26 апреля
«Чайка» — «Сочи»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Балтика»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Просто за лайк открытки». Российский гимнаст — об отказе в нейтральном статусе
Жулин заявил, что ему запретили ехать на отбор к Олимпиаде
Гаджиев связал возможное возвращение UFC в Россию со стабилизацией политической обстановки
Глава UFC Уайт о возвращении турниров в Россию: «Мы мировой бизнес»
Свищев — о словах Шевченко про возвращение России: «Его мнение услышат, но оно не будет определяющим»
Валуев считает, что Шевченко не имеет права говорить о возможном допуске российских команд
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В ФФККР не подтвердили слова Жулина о запрете поехать на отбор в Китай

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости