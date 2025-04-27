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Сегодня, 18:20

Жулин заявил, что ему запретили ехать на отбор к Олимпиаде

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Александр Жулин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что ему запретили ехать с фигуристами его группы на отборочный турнир Олимпиады-2026.

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«Мне сказали: «Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, ты сможешь поехать в Красноярск на сбор». Надеюсь, ребята вылетят в Пекин с моим вторым тренером, может быть, у него все нормально.

Вообще, очень многих тренеров зарубили, у них есть какая-то комиссия, их всего пять этих комиссий, и они решают, кому можно, кому нельзя. Кому-то нельзя, потому что состоит в ЦСКА, кому-то — потому, что состоит в «Динамо», кто-то сходил к Владимиру Путину на прием, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Томаса Баха часто высказывался, думаю, здесь я согрешил. Не жалею ни о чем, он — сволочь, я очень рад, что его поменяли», — сказал Жулин в интервью Вячеславу Фетисову в его программе на телеканале «Звезда».

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026 при условии получения нейтрального статуса. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила право выдвинуть не более одного спортсмена, пары или дуэта в каждой дисциплине.

Квалификационный турнир у фигуристов пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).

В группе Жулина выступает танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин, который завоевал золото на чемпионате России-2025. Пара Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, занявшая вторую строчку, объявила о завершении карьеры.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля. ФФККР пока не объявляла имена российских фигуристов, которые примут участие в квалификационном турнире.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александр Жулин
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