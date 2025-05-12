Олимпиада
12 мая, 12:26

Источник: российский вопрос не будет приоритетным для совета ISU 12 мая

Алина Савинова

Вопрос состава российской команды на Олимпиаду-2026 не будет первоочередным для совета Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как отмечает источник, есть вероятность, что данный вопрос вообще не будет поднят советом, который в первую очередь планирует обсуждать организационные моменты и конституцию организации.

В декабре 2024 года совет ISU допустил россиян к олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России подали списки кандидатов на участие в отборочном турнире, который состоится с 17 по 21 сентября в Пекине.

Источник: ТАСС
