ISU принял решение по заявкам на нейтральный статус российских спортсменов

Как стало известно «СЭ», Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по заявкам российских фигуристов на участие в олимпийском отборе. Об этом будет официально объявлено в ближайшее время.

По информации трех источников, не все российские спортсмены, включенные в заявку, получили положительный ответ. Два источника предполагают, что вопросы вызвала заявка в танцах на льду.

В конце прошлой недели состоялся Совет ISU, на котором среди прочих вопросов обсуждались заявки российских спортсменов в конькобежном спорте, шорт-треке и фигурном катании.