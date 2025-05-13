Олимпиада
13 мая, 14:20

ISU принял решение по заявкам на нейтральный статус российских спортсменов

Отдел спорта «СЭ»
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по заявкам российских фигуристов на участие в олимпийском отборе. Об этом будет официально объявлено в ближайшее время.

По информации трех источников, не все российские спортсмены, включенные в заявку, получили положительный ответ. Два источника предполагают, что вопросы вызвала заявка в танцах на льду.

В конце прошлой недели состоялся Совет ISU, на котором среди прочих вопросов обсуждались заявки российских спортсменов в конькобежном спорте, шорт-треке и фигурном катании.

Фигурное катание
  • Фирсыч

    Сами согласились.

    13.05.2025

  • andy1962

    опять издевательство идет

    13.05.2025

  • ёzhic8

    Почему не было новости что ИСУ скоро примет решение и новости что скоро будет новость что ИСУ скоро примет решение? Вы совершенно не держите читателей в курсе происходящего

    13.05.2025

    ISU одобрил заявки Петросян, Горбачевой, Гуменника и Дикиджи на участие в отборе на Олимпиаду-2026

    ISU одобрил заявки Петросян, Горбачевой, Гуменника и Дикиджи на участие в отборе на Олимпиаду-2026

