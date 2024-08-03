Джокович сыграет с Алькарасом в финале мужского теннисного турнира на Олимпиаде в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале мужского теннисного турнира на Олимпиаде в Париже в воскресенье, 4 августа. Матч состоится на корте «Филиппа Шатрие» теннисного комплекса «Ролан Гаррос». Начало — после 14.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады. В России федеральные телеканалы не покажут Игры в Париже.

Трансляцию матча Джокович — Алькарас можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации (комментарии доступны на английском языке).

Сербский теннисист — бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине в одиночном разряде. Представитель Испании впервые в карьере приехал на Игры.