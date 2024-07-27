Сборная Австралии с олимпийским рекордом выиграла эстафету на дистанции 4х100 м вольным стилем
Сборная Австралии выиграла золото в эстафете на дистанции 4х100 м вольным стилем на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Пловчихи прошли дистанцию за 3 минуты 28,92 секунды установив новый олимпийских рекорд.
Второе место заняла сборная США (3:30,20), побив рекорд Америки. Третьими финишировали пловчихи сборной Китая, установив рекорд Азии — 3:30,30.
У мужчин золотые медали выиграли пловцы сборной США. Серебряные медали завоевали австралийцы, бронзовые — у итальянцев.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Эстафета 4х100 м в/с
Финал
1. Австралия — 3:28.92 OR
2. США — 3:30.20 AM
3. Китай — 3:30.30 AS
Мужчины
Эстафета 4х100 м в/с
Финал
1. США — 3:09.28
2. Австралия — 3:10.35
3. Италия — 3:10.70
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