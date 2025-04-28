Чикунова рассказала, что ей было обидно из-за реакции россиян на ее отказ от Олимпиады

Российская пловчиха Евгения Чикунова призналась, что ее расстроила реакция общества на то, что она отказаться от получения нейтрального статуса для поездки на Олимпиаду 2024 года.

На летних Играх в Париже в нейтральном статусе смогли выступить 15 российских спортсменов. Единственную медаль сборной России принесли Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали серебряными призерами теннисного турнира в парном разряде.

«Для меня не было никаких вариантов поехать. Тогда и условия были другие, и, даже если бы была возможность, далеко не факт, что комиссия МОК допустила бы. Скольким нашим спортсменам отказали. Процентам 80? Я оставила эту историю в прошлом. Да, она обидная. Но не менее обидной стала реакция внутри страны. Общество разделилось, для многих мы в моменте стали вообще не спортсменами. Потому что «не боролись до конца», — приводит «Спортс» слова пловчихи.

20-летняя Чикунова является чемпионкой Европы на короткой воде, серебряным призером чемпионатов мира, а также многократной чемпионкой России.