4 августа, 10:00

Дмитрий Мазепин призвал МОК положить конец двойным стандартам

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Дмитрий Мазепин.
Фото Telegram-канал Михаила Дегтярева

Президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) и вице-президент ОКР Дмитрий Мазепин заявил агентству Reuters, что сделает все возможное, чтобы российские спортсмены на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе выступали под национальным флагом, и призвал МОК положить конец двойным стандартам в вопросах санкций.

По словам российского функционера, переговоры с президентом World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом об участии наших спортсменов в чемпионате мира-2025 в Сингапуре сопровождались противодействием со стороны некоторых стран, особенно из Северной Европы. «Но я рад, что наши пловцы сумели выйти на старт, пусть и под нейтральным флагом», — сказал Мазепин.

При этом глава ФВВСР выразил недоумение, почему именно российские спортсмены попали под санкции МОК и международных федераций, в то время как страны, вовлеченные в другие конфликты по всему миру, избежали проблем. «Мы, как спортивное сообщество, задаемся вопросом, почему под санкции попал только российский спорт», — заявил Мазепин в интервью Reuters.

Олимпиада
Дмитрий Мазепин
МОК
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dreamlike

    Хоть бы не позорился своим тупизмом

    05.08.2025

  • Efi999999999

    Мазепин фейс-контроль не прошёл.

    05.08.2025

  • Cray

    а кто войну на Донбассе начал ? и почему окраинец не в окопах ?

    04.08.2025

  • Cray

    тарас пора в окопы ,скулит за шо спс скажи нарику зеле до последнего окраинца будет война

    04.08.2025

  • Cray

    так сша и запад с 1947 года бомбит чужие страны совершают революцию войны теракты диверсии свергают законную власть президентов ,более 20 миллинов погибших на совести нато и сша ,а когда Россия начала по закону и уставу оон сво ,так сразу вой на весь мир

    04.08.2025

  • Cray

    договор с ЛДНР коллективная самооборона 22 февраля 2022 все по закону Россия начала сво ,напала это укра?ина на Донбасс в 2014

    04.08.2025

  • Cray

    зимний че Европы будет в Польше ,летний в европе вроде Будапешт и кто то надеется что наших пустят ? визы не дадут и все эти нелюди с запада всегда Россию ненавидели раз в 100 лет мечтают Россию уничтожить

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Шайка - как символ, в каждом кабинете должна быть на виду. Люблю наш язык за многозначность. ))

    04.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Мойша-Тарас, ты для начала определись - дебил я или даун. А дальше прочитай мой ответ Фифке. Я так понимаю, ты бы тоже с удовольствием встал рядом с ним.

    04.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Ты дебил???....отбиваются от диких орд оккупантов...,чего тебе не ясно, даун???

    04.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Фифка, они, как и ты, хотели спустить шаровары и встатьраком перед западными "партнёрами", а русские обламали им весь "кайф".

    04.08.2025

  • ГлавПатриот

    А что им нужно делать? Расстелить красную ковровую дорожку перед агрессором?)

    04.08.2025

  • СТИЛЯГА1

    Я чисто русский, гражданин РФ, в Израиле не бывал

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Правильно, банный спорт необходимо развивать! Вот включат его в ОИ, мы там всех уделаем благодаря мудрости нашего Министра спорта!

    04.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Ничего ты мне не отдавал и мой асс по-прежнему ждёт твой кисс. Правда, что в Куеве для семей геев ввели льготы по оплате ЖКХ и скидки в сетевых магазинах?

    04.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Причём всё это действо будет происходить в бане у министра Дегтярёва (говорят, он уже прям в здании Минспорта распорядился перепрофилировать пару кабинетов)

    04.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ахаха. Только с КНДР и осталось пример брать, да.

    04.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    МОК аж задрожал, повсюду слышен звон колен г-жи Ковентри

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Я согласен, но боюсь в этом признаться. Хорошо бы вообще Самого куда-нибудь деть, чтобы он вредить не мог. Ведь если его на карандаши поставить, то мы без карандашей останемся. Совсем.

    04.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Мойша (ну или Тарас), ответь мне ради чего укролюди гибнут на фронте уже 3 года? Надеюсь у тебя хватит ума не писать про " свободу и независимость".

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Матка Боска! Вы верите "Вашингтон Пост"? Думаю, парочку невинно убиенных палестинских детушек пиндосовские журналисты все-таки не учли. Чтобы получить красивую цифру в 18 500.

    04.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Ваше государство ведёт агрессивную войну с Палестиной.

    04.08.2025

  • Топотун

    Ты меня вчера измотал, отдал тебе весь свой спанк!

    04.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Привет, мой сладкий. Чо так длго спал?

    04.08.2025

  • СТИЛЯГА1

    Агрессивные войны наше государство не выигрывает, если вспоминать : 1. Японская 1905 2. Первая мировая 1914 3. Зимняя 1939 4. Афганская 1979 5. Чеченская 1994

    04.08.2025

  • Топотун

    Грят он сына отправил на СВО, водителем.

    04.08.2025

  • Патриот Великой России

    Опять нытье наших чиновников !

    04.08.2025

  • Топотун

    МОК насрал на Мазепу.

    04.08.2025

  • SachkovA1982

    Нет, 18 500. Вашингтон Пост в статье даже имена перечислил.

    04.08.2025

  • Max Zherbunov

    Какие такие двойные стандарты? Выфсёврёти. Спросите у ухилянтов или релокантов. Они вам уверенно подтвердят, что это всё кремлёвская пропаганда.

    04.08.2025

  • Dexterous

    Как закончим агрессировать, так вот сразу Мазепа. Ой, с батюшкой Вас перепутал, товарищ Мазепин

    04.08.2025

  • Dexterous

    мы гордимся страной и спортсменами. Но не государством и правящим строем. чувствуешь разницу, путриотка?

    04.08.2025

  • Робин из Локсли

    А как вам такая рокировочка пан Юзеф, Мазепин идёт управлять миром а Сам возглавляет федерацию -Ловли упавших со стола карандашей ?

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    От 18 000 000 палестинских детей.

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Это реальность, пан Дмитрий.

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Ну Миром управлять будет не Мазепин, а Сам. Но Федерацию водных и подводных видов спорта мы вполне можем ему доверить.

    04.08.2025

  • Робин из Локсли

    То есть г-н Мазепин, с тем что МОК ввёл санкции против России по делу -согласен. Ему не понятно почему наказаны только мы.

    04.08.2025

  • Робин из Локсли

    Надо поймать его на лжи. Позвони в Киев, знакомым, родственникам, друзьям. Убедись что он лжёт.

    04.08.2025

  • фанат

    Ещё один деятель: а чё мы такова сделали. Г-н Мазепин вы вообще в курсе что происходит на Украине или под дурачка косишь, про традиционные ценности нам тут ещё порассказывай.

    04.08.2025

  • Pifia

    Дима призвал положить

    04.08.2025

  • Nikolay Maslov

    ты там был трепло

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - лозунг!

    04.08.2025

  • Робин из Локсли

    Так это фейки западных либералов. Израиль наносит высокоточные удары исключительно по военным целям.

    04.08.2025

  • Chester_9

    Че он мелит м ра z!? 31 июля, Киев, десятки погибших включая детей...Царство небесное погибшим

    04.08.2025

  • SachkovA1982

    А обеспечивая безопасность, нужно тоже не забывать о нормах международного права. В том числе когда обезопасил себя от 18 000 палестинских детей, как это сделал Израиль.

    04.08.2025

  • Робин из Локсли

    Связываю большие надежды с Мазепиным пан Юзеф. Думаю что имено он должен управлять Миром и федерацией водных видов спорта России.

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Ооо, это шляхта может, тут вы правы.

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Там не нос надо ломать, а хребет. И не Ковентри, а всему наглосаксонскому миру, уж простите за такие слова, сэр Робин. Думаю, что Мазепин - это как раз тот человек, с которого начнется Новая Эра мирового господства Триединой Святой Руси.

    04.08.2025

  • Виктор Василишин

    Их уже давненько польские жолнежи и шляхта поставили в отглагольную позу.

    04.08.2025

  • Виктор Василишин

    ты не бзди, русскочязычное. тебя вылечат.

    04.08.2025

  • Екатерина Иванова

    Без российского флага и гимна нечего ездить на международные соревнования. Если бы китайцам и северокорейцам запретели бы представлять спортсменам свою страну - они бы не поехали на эти соревнования. Надо своей страной гордиться, а не прятаться за нейтральными символами.

    04.08.2025

  • Elizaveta Amurova

    Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «серебряный прогноз сервис». Гарантии.

    04.08.2025

  • Робин из Локсли

    Гимка, обернись вокруг себя, не сношает ли он тебя . Щаз притопает и разнообразит твою сексуальную жизнь.

    04.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Мойша, давай уже буди Топотушку, без него здесь скучно. Ведь ты его ещё не бросил?

    04.08.2025

  • Робин из Локсли

    Это вам пан Юзеф не Жуков с Медведевой, признавшие в Лозанне нарушение Россией анти допингового кодекса и принёсшие официальные извинения МОК . Мазепин отнюдь не вшивый интеллигент и уж упаси боже не либерал. Думаю что если нам к ОИ не вернут флаг и гимн, он сломает Кирстен Ковентри нос коленом. Потому что очень Россию любит.

    04.08.2025

  • Alexwtf

    Хрюкаешь всё

    04.08.2025

  • Робин из Локсли

    Эти мерзавцы, оправдывая агрессию Израильской военщины , почему то верят в то что Тель -авив обеспечивает собственную безопасность. В то же время, они категорически не верят в био комаров созданных в лабораториях НАТО и вскормлённых кровью православных младенцев.Где то мы просчитались. Но где ?

    04.08.2025

  • Sergey Krug

    Когда на машинках гонял он помоложе выглядел,чего-то сдал сильно...

    04.08.2025

  • Millwall82

    протолкни своего бездарного сыночка-мажорчика в синхронное плавание, на болиде Хаас в бассейне, в шлеме, шикарное шоу обеспечено. Можно в дуэте с вечноматерящимся Магом (Кевин Магнуссен).

    04.08.2025

  • gmn8383

    :clown::clown::clown:

    04.08.2025

  • Пан Юзеф

    Мазепин поставит МОК на колени.

    04.08.2025

  • hottie

    Товарищам из World Aquatics надо поговорить с ребятками из руководства Формулы-1. Те им расскажут как надо с Мазепиным поступить.

    04.08.2025

  • vit 72

    Совсем охренел. Скажи спасибо, что вообще пустили.

    04.08.2025

  • NF

    Очень приятно, что "заботящийся" о народе последние 35 лет и открыто сросшийся с режимом олигархический класс так хочет на ОИ)...

    04.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    За нападение на соседей....чего тебе не ясно?.....дурку включаешь?....и в Сингапур не надо было агрессоров пускать....это ошибка...

    04.08.2025

    Дегтярев: «Готовимся принять участие в Олимпиаде-2028 в полном составе»

