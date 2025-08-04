Дмитрий Мазепин призвал МОК положить конец двойным стандартам

Президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) и вице-президент ОКР Дмитрий Мазепин заявил агентству Reuters, что сделает все возможное, чтобы российские спортсмены на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе выступали под национальным флагом, и призвал МОК положить конец двойным стандартам в вопросах санкций.

По словам российского функционера, переговоры с президентом World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом об участии наших спортсменов в чемпионате мира-2025 в Сингапуре сопровождались противодействием со стороны некоторых стран, особенно из Северной Европы. «Но я рад, что наши пловцы сумели выйти на старт, пусть и под нейтральным флагом», — сказал Мазепин.

При этом глава ФВВСР выразил недоумение, почему именно российские спортсмены попали под санкции МОК и международных федераций, в то время как страны, вовлеченные в другие конфликты по всему миру, избежали проблем. «Мы, как спортивное сообщество, задаемся вопросом, почему под санкции попал только российский спорт», — заявил Мазепин в интервью Reuters.