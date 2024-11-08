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Ефимова: «Было страшно отбираться на Олимпиаду-2024. Кем меня объявят — врагом народа?»

Руслан Минаев
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Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова объяснила, почему ей было страшно участвовать в отборе на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

«Я очень долго думала. Боялась того, что может произойти потом. Кем меня объявят — врагом народа? Когда я начинала все это делать, был один лагерь — «все плохо», — приводит слова Ефимовой RT со ссылкой на YouTube-канал Вити Кравченко.

24 июня Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов. При этом 32-летняя спортсменка не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, показав время 1.07,98. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

24 июля спортсменка заявила, что рассматривает вариант с завершением карьеры в декабре.

Источник: RT
Плавание
Юлия Ефимова
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