«Возможно, в Брисбене-2032 падел уже будет в олимпийской программе». Интервью Алексея Сорокина

Известный спортивный менеджер объясняет, почему он переключился на развитие падела в России.

За последние несколько лет количество запросов в поисковых системах по слову «падел» выросло на 400 процентов, а количество проданных ракеток за 2023 год превысило миллион. Это лишь некоторые цифры популярности падела, который очень активно развивается не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке. В России за развитие этого вида спорта отвечает глава оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу Алексей Сорокин. В интервью «СЭ» и «Известиям» 52-летний функционер рассказал о том, как он решил учредить Федерацию падела России и какие перед ней стоят основные задачи.

В падел играет более 30 миллионов человек

— Почему вдруг падел? Вы всегда были человеком из футбола...

— Про падел говорят, что, попробовав поиграть в него однажды, влюбляешься навсегда. Так произошло со мной и со многими моими коллегами. В течение 2022 года у меня было много командировок в Доху, где мы с коллегами консультировали катарцев относительно проведения ЧМ по футболу. Там мы и попробовали новый для себя вид спорта, который сразу затянул с головой. Не только меня, но и многих моих коллег. Например, я узнал, что паделом увлеклись мои товарищи из РФС. С тем же Александром Алаевым (президент РПЛ) мы только по прошествии времени поняли, что начали играть практически в одно и то же время.

Ну а дальше, как это часто бывает, через хобби появилось ощущение, что это может стать чем-то большим. Мы начали размышлять, как можно развить этот вид спорта в нашей стране. Все-таки у нас подлинно теннисная страна, не чуждая ракеточным видам спорта. Я стал замечать, что вокруг много людей, влюбившихся в падел. И так постепенно, постепенно, все это выросло в федерацию, наделенную правами со стороны Минспорта, в проведение крупных турниров, формирование сборной и так далее. В общем, все атрибуты деятельности общероссийской федерации.

Алексей Сорокин. Фото Федерация падела России

— Алаев активно участвует в жизни федерации?

— Понятно, что у Александра Александровича есть основная важная работа, но он находит время на падел. Летом принял наше предложение войти в состав членов правления федерации.

— С ним в паре часто играли?

— Приходилось.

— А кто у вас был самый звездный партнер?

— С ходу очень сложно сказать. Звездный с точки зрения чего? Медийности? В падел играют и очень медийные, популярные среди широкой аудитории люди, есть и представители крупного бизнеса, есть известные футболисты, которые очень хорошо играют. Например, Роман Широков, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев. Признаюсь, всегда интересно играть с профессиональными игроками, хотя в этом есть и определенная диспропорция. В такие моменты понимаешь, что тебе надо еще прибавлять и прибавлять (Смеется.).

— В чем секрет успеха падела во всем мире, кроме его доступности?

— Можно выделить нескольких факторов. Один, как вы правильно сказали, — это низкая точка входа. В падел легко начать играть — в нем нет таких элементов, которые требуют многомесячных тренировок перед тем, как выйти на корт. Подача несложная, с руки (не надо подбрасывать над собой мяч и пытаться из этого положения еще и попасть в небольшой квадрат, как в теннисе), корт не очень большой. Если у вас есть базовое понимание, что нужно делать с ракеткой и мячом, вы можете выйти и начать играть. Конечно, вы не сделаетесь в одночасье игроком категории А, но сможете поддержать хотя бы какой-то обмен ударами. Тут, наверное, есть схожесть с настольным теннисом, который тоже является достаточно доступным видом. В большой теннис так просто не начать играть. Только на то, чтобы освоить подачу, может уйти несколько месяцев.

Еще важно, что это очень социальная игра, в падел играют пара на пару. И у вас с партнером неизбежно возникает общение. Вы не можете играть молча, даже если уже находитесь на хорошем уровне. Кроме этого, в паделе можно варьировать энергозатраты. Например, сквош, по моему личному впечатлению, гораздо более энергозатратная игра, рассчитанная скорее на молодых людей. Условно, в 70 лет заниматься сквошем будет уже тяжело. Здесь же диапазон более широкий, потому что вы сами можете выбирать ваш темп. Можно крайне утомиться за полчаса, а можно играть и три часа в ровном, мягком темпе, и будет одинаково интересно и весело. И чем лучше вы играете, тем больше вы понимаете геометрию отскока мяча, тем меньше вы суетитесь и меньше тратите энергии.

Еще момент: игра на свежем воздухе, если это открытые корты. Играть в падел летом очень приятно. Красивый пейзаж, красивые люди вокруг. То есть у игры есть своя тонкая эстетика, которая очень привлекательна.

Алексей Сорокин и Сергей Анохин. Фото Федерация падела России

— А есть ли у падела олимпийские перспективы?

— Я бы сказал, что они уже весьма осязаемы. Мы знаем, что Международная федерация падела (FIP) предпринимает большие усилия для того, чтобы попасть в олимпийскую программу. Буквально на прошлой неделе в Дохе во время чемпионата мира по паделу состоялась очередная генеральная ассамблея международной федерации, на которой в ее состав были приняты очередные страны-члены. Теперь в составе FIP больше 75 национальных федераций, что соответствует нормативу для олимпийских видов спорта. Там же, на генассамблее в Дохе, было объявлено о запуске проекта «Олимпийская мечта», который нацелен на то, чтобы падел был включен в программу Олимпийских игр. Может быть, сначала в качестве выставочного вида, а через цикл уже как новая дисциплина. Говорю об этом с такой уверенностью, потому что падел популярен почти на всех континентах: в Азии, в Европе, в Латинской Америке. Так что неизбежно это произойдет на каком-то этапе. Возможно, в Брисбене-2032.

Достаточно посмотреть статистику людей, играющих в падел в мире. Это более 30 миллионов человек. Паделом занимаются в 130 странах мира, хотя количество федераций несколько ниже. И это количество будет неизбежно расти по мере роста инфраструктуры и увлечения паделом.

За последние несколько лет количество запросов в поисковых системах по слову «падел» выросло на 400 процентов. А количество проданных ракеток для падела за прошлый год превысило миллион. Это реальные цифры, которые показывают рост интереса. Не уверен, что какой-нибудь другой вид спорта может похвастаться такой динамикой.

Алексей Сорокин. Фото Федерация падела России

Построить корт для падела стоит 2,5 до 10 миллионов рублей

— В какой срок Россия намерена войти в состав FIP?

— Мы сейчас ведем разговор о том, чтобы ФПР стала полноправным членом Международной федерации падела. Провели очередной раунд переговоров на чемпионате мира в Дохе. Мы уже подробно рассказали коллегам о нашей ситуации, о том, что делает федерация, какие турниры проводят. Международный турнир с участием элитных игроков из шести стран, которые мы провели в Москве в сентябре этого года, тоже является определенной вехой к нашему международному признанию. Поэтапно движемся в этом направлении.

— Не боитесь, что мода на падел временная и все сдуется?

— В условной Испании или Аргентине падел — один из самых любимых видов спорта уже более 10 лет, он на втором месте по популярности после футбола, и эта популярность только растет. Каждый год все новые и новые страны появляются на падельном небосклоне. Если раньше это было абсолютное доминирование тех же Испании и Аргентины, то сейчас мы видим даже в числе элитных игроков имена из Бразилии, Уругвая, Италии, Франции и так далее. Сейчас падел очень активно развивается в странах Скандинавии, особенно в Швеции. Там уже построено около шести тысяч кортов. Это отличный показатель, тем более для такой небольшой страны.

— А у нас сколько?

— Наверное, чуть более двухсот. С другой стороны, мы только начали заниматься инфраструктурными вопросами. Если вспомнить 2022 год, в Москве был всего лишь один клуб и еще один — в Подмосковье. Сейчас только в столице клубов 15. С лета и до конца года в Москве готовятся к открытию еще около 50 кортов. То есть в процентном соотношении рост очень приличный.

— Уже есть понимание, сколько стоит построить один корт?

— От 2,5 до 10 миллионов рублей. Тут, конечно, все зависит от качества корта. Основными производителями-поставщиками являются Китай, Турция и Испания. Здесь, как и везде, можно выбрать в широком диапазоне.

— Скажите, какие задачи ставите перед Федерацией в ближайшие пять лет?

— Пять лет — это большой срок, мы в спорте обычно меряем все сроком избрания президента, который формирует команду. В нашем случае это четыре года, и здесь наши задачи ничем не отличаются от задач любой набирающей обороты общероссийской спортивной федерации. Естественно, это организация соревнований и популяризация спорта во всех регионах России. Зачастую это работа по продвижению падела на всех уровнях. Все-таки надо понимать, что еще не все знакомы с этим видом спорта, как бы прекрасен он ни был. С этими целями мы участвуем на всех возможных площадках. В октябре мы привезли в Уфу полноразмерный корт на форум «Россия — спортивная держава», который привлек большое внимание гостей и участников. Естественно, как молодой спорт, мы должны делать лишний шаг, чтобы как можно больше людей узнали, что такое падел.

Здесь надо оговориться, что мы зависим от развития инфраструктуры, но мы видим сейчас, что растет намерение инвесторов строить клубы в самых различных точках нашей страны. К нам регулярно обращаются за консультациями, советами. То есть у нас нет сомнения, что инфраструктура вырастет буквально в ближайшее время. Мы подготовили для инвесторов, собственников клубов, регионов, специальное руководство, рекомендации, как должен выглядеть клуб, какие требования к локации, инфраструктуре и другим аспектам. Чтобы было единообразие и в условиях дефицита не преобладали компромиссные решения, не всегда пригодные для развития вида спорта. Конечно, мы заинтересованы в инфраструктуре, на которой можно проводить соревнования, а не в кортах, которые неизвестно из чего построены. Нам с региональными коллегами надо внимательнейшим образом с самого начала относиться к соблюдению всех требований. Мы хотим с самого начала обеспечить паделу долговечное наследие, а не сиюминутно затыкать дыры.

Вторая важная задача федерации — это, конечно, формирование сборной и формирование системы проведения соревнований. Соответственно, мы должны не только внимательнейшим образом относиться к соревнованиям категории А, то есть стартов с участием элитных спортсменов. Для нас не меньшим приоритетом являются и соревнования категории B, C и D. D — это самый начальный уровень. И здесь мы, конечно, заинтересованы в расширении и частоты, и географии таких турниров. При этом мы не должны непременно самостоятельно организовывать все турниры. Многие из них будут проводиться на клубной основе, тем не менее мы сделаем все для того, чтобы внести какой-то порядок в систему проведения этих соревнований, выступать соорганизаторами вместе с клубами, вместе с регионами. Но за федерацией останется прерогатива проведения двух основных турниров: чемпионата России и Кубка России.

Фото Федерация падела России

Запрета на флаг и другие национальные атрибуты России в паделе нет

— Есть ли российские игроки международного уровня в паделе?

— На сегодняшний день наши девушки добились больших успехов на международной арене, чем юноши. Ксения Шарифова входит в топ-20 мирового рейтинга (20-е место) и ставит перед собой цель через несколько лет стать первой ракеткой мира. Есть Ангелина Неизвестная, которая совсем недавно была в топ-200 (сейчас 213-я). У парней пока таких достижений нет, но они только недавно начали принимать участие в международных стартах и уже делает кое-какие успехи. Есть много хороших игроков, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о задачах федерации, одним из ключевых направлений будет вырастить из талантливых юниоров настоящую молодую сборную, которая будет добиваться больших успехов на международной арене. А для этого сейчас надо делать акцент на игроках, которым 13-14-15 лет. Мы ведем отбор на постоянной основе, привлекаем иностранных тренеров и хотим через несколько лет получить элитных игроков. Недавно наш топовый игрок Александр Халанский на международном турнире играл с итальянцем Энцо Йенсеном, который уже в 18 лет показывает потрясающую игру. Это означает, что итальянец начал заниматься паделом минимум в 13 лет. За один год элитного игрока не вырастишь. Тем более такого, который входит в топ-100 рейтинга. Поэтому, с одной стороны, мы работаем над повышением качества игроков, которые уже в сборной, организовывая для них сборы с сильными иностранными тренерами, а с другой — думаем о будущем, делая акцент на совсем молодых ребятах, чтобы постепенно из них выросли настоящие элитные спортсмены.

Бывшие игроки сборной России по футболу Роман Широков и Евгений Алдонин. Фото Федерация падела России

— Дефицит тренеров — это большая проблема?

— Это естественная проблема. Как федерация мы наделены полномочиями только с июля этого года. Недавно мы приглашали известного аргентинского специалиста Амадео Альтхауса, который подготовил несколько игроков из числа мирового топ-20, у него тренировалась женская пара, которая в этом году была на вершине рейтинга. Серьезный тренер, которого мы продолжим привлекать для работы с местными кадрами. Это не значит, что мы замыкаемся только на одном тренере экстра-класса. Обсуждаем возможность приезда и других специалистов. У нас сейчас такой рынок, который может проглотить достаточно большое количество тренеров высокого уровня, но реальность такова, что сейчас мы полагаемся на иностранную экспертизу.

Сильные специалисты есть не только в Испании и Аргентине, но и, например, на Ближнем Востоке, где падел необыкновенно быстро развивается. Думаю, что он уже подошел к тому, чтобы превзойти футбол по количеству занимающихся. Там действительно все сходят с ума по паделу. И мы всерьез задумываемся о проведении сборов для наших игроков в одной из стран Ближнего Востока.

— Каково влияние международной повестки на падел: Россия забанена или есть шанс, что наши сборные будут допущены до международных турниров?

— Резкой позиции со стороны FIP мы не видим. Как относительно молодая международная федерация они заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше стран и обеспечить глобальное развитие. Поэтому позиция FIP гораздо более благоразумная по целому ряду вопросов, чем другие международные федерации. Мы же понимаем, что очень многое зависит конкретно от руководства, от коллегиальных органов управления. Кто-то с очень большим ригоризмом смотрит на вопрос санкций против России, кто-то — помягче. FIP демонстрирует мягкий подход.

— Условно, мы можем отбираться на следующий ЧМ?

— Да. Тут все будет зависеть исключительно от спортивных результатов. Никакого запрета на флаг и другие национальные атрибуты нет. Буквально 10 дней назад наши спортсмены принимали участие в турнире категории FIP Promotion, и никакого запрета не было.

— Новак Джокович в этом году бил тревогу по поводу роста популярности падела — мол, он угрожает развитию тенниса.

— Это очень лестно для нас (Смеется.).

— Вы считаете теннис — конкурентом и/или донором для роста падела (переманивать — игроков, тренеров, судей)?

— Точно не конкурентом, потому что есть семья ракеточных видов спорта. Сквош, бадминтон, настольный теннис, большой теннис, падел. В США развивается пиклбол. Людям надо дать широту выбора. Например, у нас очень хороший диалог с ФТР, ни о каком недопонимании не может быть и речи. Конечно, на данном этапе будет проходить переквалификация ребят, которые уже держали ракетку в руках, уже выступали на юниорских соревнованиях. На данном этапе это более эффективно, чем растить с 11-12 лет. Это более длинный путь. Но речь не идет о переманивании, даже если говорить о тренерах. В большом теннисе в стране много специалистов, и они просто хотят заняться чем-то еще. Где меньше конкуренции. У нас пока совершенно разные рынки, разные этапы развития. Все-таки теннис — это уже состоявшаяся экосистема. Не секрет, что мы только к этому стремимся. Поэтому здесь не идет речь о созависимости, виды спорта будут развиваться параллельно.

Паделистка Ангелина Неизвестная. Фото Федерация падела России

В перспективе можем провести турнир серии мирового тура, но прямо сегодня — нет

— С этого года в мировой падел мощно зашли катарские инвестиции. Идеологом этого решения является Нассер Аль-Хелаифи, владелец «ПСЖ» и большой игрок на европейской футбольной сцене. Знакомы ли вы с Нассером по футбольному прошлому?

— Да, конечно. Мы вместе были в исполкоме УЕФА.

— Помогает ли вам это знакомство?

— Любое знакомство лучше, чем отсутствие такового. Хочу лишь сказать, что хорошо, что наши катарские коллеги имеют такой интерес к нашему виду спорта и голосуют деньгами за перспективы развития падела. Катарский фонд стал основным инвестором в Premier Padel Tour (PPT), который объединяет самые престижные соревнования в мировой иерархии падела. Есть соревнования, которые являются прерогативой FIP, а есть PPT, который составляет основу соревновательной практики для элитных игроков. Конечно, это дает совершенно другие возможности для развития. Другой уровень промоушена, другие финансовые стимулы. Я вижу в этом исключительно позитив.

— Эта история может привести к тому, что Катар объединит все турниры под своей эгидой?

— Так некорректно говорить. PPT является партнером FIP, и соревнования проводятся совместно. При этом PPT управляется отдельно. Но есть еще, например, международная серия турниров A1, есть другие лиги и туры. В паделе нет монополии, и это в принципе справедливо. Даже рейтинг разный, в FIP — один, в A1 — другой. При этом есть переходные коэффициенты. Тут нет никакой вражды, а, наоборот, достаточно дружелюбная атмосфера. Все объединены фундаментальным пониманием и служат целям развития вида спорта.

— В Катаре богатая инфраструктура?

— Там очень много кортов, в том числе в частном владении, когда люди на территории своих домов строят падел-корты. Несмотря на то что вид спорта крайне популярный в стране, никогда нет проблемы, чтобы забронировать корт. Например, сейчас в Москве сделать это очень сложно.

— Может ли в ближайшей перспективе в России пройти турнир серии мирового падел-тура?

— В перспективе может, но прямо сегодня — нет. Нам еще надо отполировать свою инфраструктуру и наши умения проводить турниры высокого уровня. Нам надо поэтапно входить в число надежных организаторов для FIP, и, как и в любой сфере, лучше начать с турниров более низкого уровня и постепенно делом доказывать, что ты способен провести топовое мероприятие. А не сразу залезть на вершину... Может удастся, а может, и нет.

— В 2024 году пройдет чемпионат России по паделу?

— Да, 22-24 ноября в Москве.

— Сколько ждете игроков?

— Мы ожидаем 32 мужские пары, женских чуть меньше. Сейчас идет процесс формирования состава участников, но есть уверенность, что это будут лучшие игроки со всех регионов.

— Ксения Шарифова приедет на чемпионат России?

— Надеемся на это. Обязательно позовем ее. Она, к сожалению, не смогла приехать на наш сентябрьский турнир в Международном центре бокса, а вот Ангелина Неизвестная поучаствовала. И даже дошла до полуфинала.