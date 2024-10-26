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Париж-2024

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Семь человек обвиняются в кибербуллинге худрука церемонии открытия Олимпиады-2024. Они желали режиссеру смерти

7 человек обвинили в кибербуллинге худрука церемонии открытия Олимпиады
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Художественный руководитель Олимпийских и Паралимпийских церемоний 2024 года Тома Джолли.
Режиссер церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли.
Фото Global Look Press
Количество обвиняемых может увеличиться.

Французские власти заявили, что были предъявлены обвинения семи лицам в предполагаемой интернет-травле режиссера церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли. На этом расследование местной полиции не заканчивается, и, вероятно, на скамье подсудимых окажется больше людей.

Скандальное открытие

Церемония открытия — самое скандальное событие Олимпиады-2024. Больше всего режиссера Жолли критиковали за включение в церемонию сцены, похожей на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. В ней Иисус Христос предстал в виде бородатой женщины, а его ученики — переодетых в женщин мужчин.

Шоу осудили многие знаменитости из разных уголков планеты. Так, например, один из богатейших людей планеты Илон Маск назвал церемонию «вопиющим неуважением к христианам», а кандидат в президенты США Дональд Трамп — «позором». В России церемонию открытия по ТВ не показывали, но, конечно, кадры с шоу широко обсуждались и осуждались. «Имели место совершенно отвратительные моменты. Это отвратительно, а главное — запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители такого не видели», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрии Песков.

Вид на Эйфелеву башню во время открытия Олимпиады-2024.
Фото Getty Images

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Тома Жолли назвал Жанну д'Арк трансвеститом.«Жанна д'Арк — величайший трансвестит в истории». Худрук церемонии открытия Олимпиады устроил новый скандал

Тома Жолли и организаторы Олимпиады публично извинялись за показанный перформанс, объясняя это тем, что они никого не хотели оскорбить или унизить. «Это было сделано не для того, чтобы подчеркнуть значение католической религии, а чтобы закончить гимном любви, — говорил режиссер. — Моя миссия заключалась в том, чтобы сказать, кто мы такие. Во всех сценах были показаны разные тела, разнообразие, женщины и мужчины в гриме или костюмах. Театр был повсюду, как и сексуальный вопрос. Французские короли пудрились и носили каблуки. Разве Жанна д'Арк, один из величайших трансвеститов в истории, не была осуждена за то, что одевалась как мужчина? Наша культура состоит из этой гендерной изменчивости».

Доверили Жолли и церемонию закрытия Олимпиады. На этот раз худрук обошелся без провокационных сцен.

Художественный руководитель Олимпийских и Паралимпийских церемоний 2024 года Тома Джолли.
Тома Джолли.
Фото Getty Images

Жалоба Жолли

Открытие Олимпиады состоялось 27 июля, а 31-го числа режиссер отправился в полицию с жалобой. Он объяснил, что в последние дни стал «объектом угроз и оскорблений в социальных сетях, критикующих его сексуальную ориентацию и ошибочно предполагаемое израильское происхождение». Расследование на себя взял Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью прокуратуры Парижа и центральный аппарат по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.

И вот спустя почти три месяца власти поделились первыми итогами. Обвинения получили семь человек в возрасте от 22 до 79 лет. Им вменяются угрозы убийством, тяжкие оскорбления и кибербуллинг. Это все может повлечь за собой тюремное заключение и крупные денежные штрафы.

Парижская прокуратура отмечает, что работа далеко не закончена. Прошедшие задержания там называют лишь «первой волной» из последующих. Ожидается, что будет открыто больше уголовных дел по мере расширения расследования. Прокуратура подчеркивает серьезность обвинений, отмечая тревожную тенденцию кибербуллинга и языка ненависти, направленных на видных деятелей.

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В сообщении властей говорится, что подозреваемые пытались запугать и заставить замолчать проявления инклюзивности и разнообразия на весьма публичном и символическом мероприятии. Прокуратура обеспокоена не только конкретно этим делом, но и общей ситуацией с интернет-травлей, которая, как говорится в заявлении, становится все более изощренной. Большие опасения вызывает агрессивное стадное поведение людей, которые действуют независимо друг от друга.

Слушания по делу семерых обвиняемых в кибербуллинге Тома Жолли запланированы на 5 марта 2025 года.

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