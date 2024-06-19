Туктамышева: «Россияне, которые поедут на Олимпиаду, — не предатели, а смелые люди»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в большом интервью «СЭ» выразила свое отношение к нейтральному статусу российских спортсменов и заявила, что сама бы приняла условия МОК, не нарушающие законодательство РФ.

— Раньше я была почти уверена, что к 2026-му до Олимпиады нас допустят в каком-то формате. Но сейчас... Я давно не следила за тем, что говорят люди из мира фигурного катания, у меня был перерыв на отдых. (Улыбается.) Но учитывая, что сейчас происходит с летними Играми, вряд ли что-то поменяется. С другой стороны, надежда остается, и всегда надо ждать хорошего. Но отношусь к этому спокойнее. И я думаю, что уже готова к любым событиям и решениям. Нет уже каких-то резких эмоций от происходящего.

— Лиза Туктамышева согласилась бы на условия МОК, будучи спортсменкой?

— Я и ранее высказывалась, что если это никак не противоречит законам твоей страны, то при наличии возможности надо ехать. Если бы у меня была Олимпиада, на которую я все-таки могла бы поехать с четвертой попытки... (Смеется.) То, конечно, я бы поехала. (Лиза пропустила три Олимпиады, будучи чемпионкой мира и России. — Прим. «СЭ».) Хоть каким-то образом туда пробраться.

Вообще это все шутки, а тема серьезная. Век фигуриста и спортсмена короткий. Я точно за то, чтобы ехать.

— Предателями, бомжами едущих в Париж не считаешь, как Винер и Вяльбе?

— Конечно, я так не считаю. Наоборот, они смелые люди, которые идут за своей мечтой. Которые хотят в этой жизни чего-то достичь. Никакого негатива, одно уважение.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом атлеты смогут выступать лишь в индивидуальных видах спорта.