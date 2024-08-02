Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 2 августа
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.
В пятницу, 2 августа на соревнованиях будет разыграно 25 комплектов медалей в 13 видах спорта (стрельба, прыжки в воду, академическая гребля, теннис, парусный спорт, прыжки на батуте, конный спорт, стрельба из лука, дзюдо, фехтование, плавание, легкая атлетика, BMX-гонки).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр-2024 в пятницу, 2 августа.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|11
|7
|6
|24
|2
|США
|9
|15
|13
|37
|3
|Франция
|8
|11
|8
|27
|4
|Австралия
|8
|6
|4
|18
|5
|Япония
|8
|3
|5
|16
|6
|Великобритания
|6
|7
|7
|20
|7
|Корея
|6
|3
|3
|12
|8
|Италия
|5
|7
|4
|16
|9
|Канада
|3
|2
|3
|8
|10
|Германия
|2
|2
|2
|6
|11
|Нидерланды
|2
|2
|2
|6
|12
|Новая Зеландия
|2
|2
|1
|5
|13
|Румыния
|2
|1
|1
|4
|14
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|15
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|16
|Венгрия
|1
|2
|1
|4
|17
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|18
|Швеция
|1
|1
|2
|4
|19
|ЮАР
|1
|1
|2
|4
|20
|Бельгия
|1
|0
|2
|3
|21
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|22
|Казахстан
|1
|0
|2
|3
|23
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|24
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|25
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|26
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|27
|Сербия
|1
|0
|0
|1
|28
|Словения
|1
|0
|0
|1
|29
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|30
|Бразилия
|0
|3
|3
|6
|31
|КНДР
|0
|2
|0
|2
|32
|Испания
|0
|1
|3
|4
|33
|Польша
|0
|1
|2
|3
|34
|Швейцария
|0
|1
|2
|3
|35
|Греция
|0
|1
|1
|2
|36
|Израиль
|0
|1
|1
|2
|37
|Косово
|0
|1
|1
|2
|38
|Мексика
|0
|1
|1
|2
|39
|Турция
|0
|1
|1
|2
|40
|Украина
|0
|1
|1
|2
|41
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|42
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|43
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|44
|Индия
|0
|0
|3
|3
|45
|Молдавия
|0
|0
|2
|2
|46
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|47
|Египет
|0
|0
|1
|1
|48
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|49
|Словакия
|0
|0
|1
|1
|50
|Таджикистан
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже
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