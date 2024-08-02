Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 2 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В пятницу, 2 августа на соревнованиях будет разыграно 25 комплектов медалей в 13 видах спорта (стрельба, прыжки в воду, академическая гребля, теннис, парусный спорт, прыжки на батуте, конный спорт, стрельба из лука, дзюдо, фехтование, плавание, легкая атлетика, BMX-гонки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр-2024 в пятницу, 2 августа.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 11 7 6 24 2 США 9 15 13 37 3 Франция 8 11 8 27 4 Австралия 8 6 4 18 5 Япония 8 3 5 16 6 Великобритания 6 7 7 20 7 Корея 6 3 3 12 8 Италия 5 7 4 16 9 Канада 3 2 3 8 10 Германия 2 2 2 6 11 Нидерланды 2 2 2 6 12 Новая Зеландия 2 2 1 5 13 Румыния 2 1 1 4 14 Гонконг 2 0 2 4 15 Азербайджан 2 0 0 2 16 Венгрия 1 2 1 4 17 Грузия 1 2 0 3 18 Швеция 1 1 2 4 19 ЮАР 1 1 2 4 20 Бельгия 1 0 2 3 21 Ирландия 1 0 2 3 22 Казахстан 1 0 2 3 23 Гватемала 1 0 1 2 24 Узбекистан 1 0 1 2 25 Хорватия 1 0 1 2 26 Аргентина 1 0 0 1 27 Сербия 1 0 0 1 28 Словения 1 0 0 1 29 Эквадор 1 0 0 1 30 Бразилия 0 3 3 6 31 КНДР 0 2 0 2 32 Испания 0 1 3 4 33 Польша 0 1 2 3 34 Швейцария 0 1 2 3 35 Греция 0 1 1 2 36 Израиль 0 1 1 2 37 Косово 0 1 1 2 38 Мексика 0 1 1 2 39 Турция 0 1 1 2 40 Украина 0 1 1 2 41 Монголия 0 1 0 1 42 Тунис 0 1 0 1 43 Фиджи 0 1 0 1 44 Индия 0 0 3 3 45 Молдавия 0 0 2 2 46 Австрия 0 0 1 1 47 Египет 0 0 1 1 48 Португалия 0 0 1 1 49 Словакия 0 0 1 1 50 Таджикистан 0 0 1 1

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