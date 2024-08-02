Макрон заявил, что Франция показала свое настоящее лицо на открытии Олимпиады

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что страна показала свое истинное лицо на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Французы гордятся прошедшей церемонией открытия [Олимпийских игр], мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо. Она показала свою смелость и сделала это с присущей ей художественной свободой», — цитирует Макрона ТАСС.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже много негативных откликов. Одним из раскритиковавших шоу стал бывший президент США Дональд Трамп.

Организаторы церемонии отреагировали на критику, которая обрушилась на их проект. Режиссер постановки Тома Жолли заявил, что не хотел проявлять неуважения к какой-либо религии, а то, что все приняли за «Тайную вечерю», на самом деле отсылка к языческому празднику, персонажи — боги Олимпа.