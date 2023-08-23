Девушка тратит много времени на интервью и съемки, а не тренировки.

До сих пор трудно разгадать феномен Алисы Шмидт. У нее впечатляющая внешность, однако назвать ее эталоном красоты едва ли возможно. Спортивных успехов у немки не наблюдается. Много вы знаете бронзовых призеров чемпионата Европы в эстафете? Это до сих пор лучшее достижение в карьере Алисы. На чемпионате мира в Будапеште Шмидт пока тоже не сказать, что впечатляет. Зато продолжает привлекать к себе повышенное внимание через фотосессии и интервью. Например, захотела провести забег с одним из лучших футболистов мира Эрлином Холанном. Но когда Алиса покажет себя в деле против прямых конкурентов?

Алиса Шмидт. Фото Global Look Press

Пытается обратить на себя внимание без должного повода

Алиса Шмидт — одна из самых популярных спортсменок Германии и известных легкоатлеток мира. Несколько лет назад австралийский журнал Busted Coverage объявил ее «самой сексуальной спортсменкой в мире». Шмидт такие оценки ничуть не обижают. Наоборот, она пользуется интересом к себе и тщательно работает с медиа и своими соцсетями. У девушки в списке наград нет ни одной медали с чемпионатов мира и Олимпиады, но есть действующее спонсорское соглашение с Puma, а также с крупной компанией, производящей спортивное питание и биологически активные добавки. 24-летняя Шмидт не сумела проявить себя и на ЧМ-2023 в Будапеште. Однако проигнорировать такое крупное событие и допустить ситуацию, при которой о ней все забыли, не могла. Поэтому нашла иной способ попасть в новостные ленты — громкие заявления.

«Холанн, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее», — сказала Алиса в недавнем интервью Dagbladet. Справедливости ради, на подобный вызов девушку спровоцировал журналист. Интервьюер вспомнил о давнем забеге Шмидт против Матса Хуммельса из дортмундской «Боруссии». Тогда ее и спросили, кто был бы фаворитом в ее забеге на 400 метров против одного из лучших футболистов современности — нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна. «Думаю, на дистанции 400 метров я бы его сделала. А вот на дистанции 200 метров было бы сложнее, — ответила Алиса. — В любом случае, я была бы рада принять участие в забеге с Холанном. Было бы здорово сравнить себя с таким хорошим футболистом. Это был бы отличный забег. И я была бы рада, если бы победила его».

Эрлин Холанн. Фото AFP

Холанн — быстрый футболист, но быстрее всех в футболе Килиан Мбаппе

Напрямую вызвала на дуэль Холанна Шмидт только после прямого намека от журналиста Dagbladet. Почему в качестве соперника был выбрал именно Эрлин, в целом понятно. Мало того что сейчас форвард на слуху и любые новости с его участием вызывают повышенный интерес, так еще он действительно быстрый парень. Так, пару лет назад Холанн установил рекорд скорости немецкой бундеслиги — в одном из эпизодов встречи его скорость достигла 36,04 км/ч. Норвежца принято воспринимать как идеального завершителя атак, который тонко чувствует игру и знает, в каком месте нужно быть для создания опасной ситуации. Однако и скоростные качества у него на уровне. Тем не менее он не самый быстрый футболист мира. В декабре прошлого года издание Marca провело исследование с целью сравнить лучших представителей различных видов спорта с рекордами Усэйна Болта — и победил Килиан Мбаппе.

Испанское медиа смоделировало забег на 100 метров, и футболист «ПСЖ» хоть и уступил с результатом в 11 секунд рекорду Болта 1,42 секунды, однако превзошел и теннисиста Новака Джоковича, и регбиста Джона Лому, и, собственно, Холанна. Баскетболист Рассел Уэстбрук и вовсе стал самым медленным в подобной виртуальной гонке. Тем не менее в качестве показательного забега интерес был бы большой — сравнить скорость профильной бегуньи с футболистом, и почему для него хотят выбрать Эрлина, в целом также объяснимо. Только вот почему в нем должна участвовать Алиса? Единственный шанс Шмидт хоть как-то проявить себя на крупных международных стартах — это эстафета, да и там сборная Германии не сказать, что выступает успешно. К примеру, за драмой голландки Фемке Бол в смешанном забеге 4х400 она наблюдала без особых эмоций, так как и вовсе осталась седьмой.