Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 12:20

«Европа использует двойные стандарты». Неожиданное заявление МОК

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
МОК раскритиковал санкции против России
Фото AFP, Global Look Press
Томас Бах немного подсластил пилюлю России после информации о переносе решения о допуске на Игры-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление с резкой критикой западного подхода к политическим санкциям против России в спорте. Подобное выступление выглядит неожиданным на фоне вчерашних новостей о том, что наш олимпийский комитет не получит приглашения в Париж-2024 в оговоренные сроки (за год на Игр). С другой стороны — все логично. Томас Бах считает, что единственный способ спасти большой спорт в нынешних условиях — это подняться над схваткой, не поддерживая ни одну из сторон конфликта. Другой вопрос — возможен ли нейтралитет МОК в ситуации, когда ближайшие Игры пройдут во Франции, а все крупнейшие спонсоры олимпийского движения — западные компании.

Как бы то ни было, мы наблюдаем попытку пиарщиков Баха подискутировать с Западом на тему автономии и аполитичности спорта. И в этом плане заявление МОК выглядит забавным и местами — даже отважным. Единственное, что смущает: похожие идеи звучат из Лозанны достаточно давно, но из них обычно следуют парадоксальные выводы о необходимости сохранения санкций ради «целостности спорта». Но, в конце концов, капля камень точит. И то, что Бах и его окружение постепенно отходят от радикальных антироссийских позиций — это факт. Какие же конкретные претензии сейчас предъявляют Западу олимпийские лидеры?

Грубо пренебрегают мнением ООН

Портал Inside the Games опубликовал выдержки из заявления МОК, в котором содержится критика позиции «некоторых европейских правительств», которые избирательно подходят к оценке разных вооруженных конфликтов и пытаются наказать только российских и белорусских спортсменов, игнорируя все прочие аналогичные события. «Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать волю большинства в олимпийском движении или автономию спорта, которую они восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза», — говорится документе МОК.

МОК не&nbsp;пригласит Россию на&nbsp;Олимпиаду-2024 в&nbsp;установленную дату. МОК передвинул сроки приглашения России в Париж-2024. Что это значит?

— В ходе консультаций эти правительства демонстрируют двойные стандарты, — отмечают представители международного комитета. — Мы не видели ни одного комментария об их отношении к выступлению спортсменов из стран, которые вовлечены в остальные 70 вооруженных конфликтов и кризисов в мире. Еще более прискорбно, что они грубо пренебрегают четким заявлением двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, в то время как в других вопросах они всегда подчеркивают свою приверженность соблюдению прав человека.

Здесь нужно объяснить, что речь о докладе, который в конце января подготовили эксперты ООН британка греческого происхождения Александра Ксантаки и представительница Индии К.П. Ашвини. В нем указывается на то, что дискриминация россиян и белорусов в спорте из-за их национальной принадлежности является нарушением прав человека — в первую очередь права свободно заниматься спортом и физической активностью. Именно этот доклад позволил Томасу Баху изменить прежнюю позицию по тотальному запрету на выступление атлетов из России и Белоруссии и перейти к более мягкому варианту — санкции против правительств, а не против спортсменов.

Томас Бах на сесссии МОК
Фото AFP

Позиции противоречат миссии спорта и Олимпийской хартии

— Все заинтересованные стороны ясно дали понять: правительства не могут решать, какой спортсмен может участвовать в соревнованиях, — продолжает гневную тираду пресс-релиз МОК. — Если подобное произойдет, это будет конец международного спорта, каким мы его знаем. Мы получили письмо, подписанное главами всех пяти континентальных ассоциаций НОК, в котором приветствуются рекомендации МОК в защиту автономии спорта и гарантии, что международные соревнования открыты для спортсменов из всех стран.

Допустят&nbsp;ли российских спортсменов до&nbsp;участия в&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Париже? Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?

Про «автономию» и «конец международного спорта» Бах в последние полгода говорит постоянно. Эта позиция стала ответом на попытки министров из четырех десятков стран западного лагеря заставить МОК запретить россиянам и белорусам выступать на Играх в Париже даже под нейтральным флагом. В ответ на отповедь из Лозанны чиновники Запада подчеркнули, что автономию они уважают, но своего мнения не изменят. Правда, идея коллективного бойкота все-таки отвергнута — сейчас об этом говорят только Украина и страны Прибалтики. А в качестве альтернативной позиции есть заявление 120 стран Движения неприсоединения с требованием допустить до Игр-2024 всех членов олимпийской семьи без исключения.

— Российская сторона хочет, чтобы МОК игнорировал конфликт, — констатирует пресс-служба МОК. — А украинцы требуют, чтобы МОК изолировал всех, у кого есть российский и белорусский паспорт. Обе позиции противоречат миссии спорта и Олимпийской хартии. В такой ситуации МОК ориентируется на собственные ценности, которые основаны на мире, единстве, солидарности и недискриминации. Сложные политические проблемы не имеют простых решений. Только популисты притворяются, что противоречия снять легко и просто.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP

Бах ищет «золотую середину»

Бах действительно избрал очень опасную стратегию, особенно с учетом того, что после Олимпиады в Пекине он почти год в целом придерживался прозападного направления. Согласно рекомендациям МОК, российские и белорусские спортсмены не могли выступать на международной арене в подавляющем большинстве видов спорта. Со временем стало понятно, что выбранный курс на разобщение — это тупик, но попытка изгнать политику из спорта встречает резкое неприятие в западных СМИ, а также в правительственных кругах Европы и Северной Америки. Для Баха это очень непросто, ведь он сам — немец, а штаб-квартира МОК находится в Швейцарии.

— Как глобальная организация, МОК сталкивается с противоречивыми взглядами и интересами, которые пытаются увести нас в разные стороны, — говорится в пресс-релизе международного комитета. — Федерации разделились в своей реакции на рекомендации МОК: некоторые, в том числе легкая атлетика, предпочли сохранить свои запреты в силе в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Что касается МОК, то мы еще не приняли решения об участии спортсменов из этих двух стран в Олимпиаде следующего года в Париже. При этом мы приветствуем заявление 120 государств — членов Движения неприсоединения, в котором говорится, что допуск спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов станет «ярким символом единства человечества».

Николай Русак и&nbsp;Валерий Лобановский. «Перед Сеулом подошел Лобановский: «Если сборную на Олимпиаду повезу я — станем чемпионом»

Напомню, что в России затягивание вопроса о приглашении ОКР в Париж-2024 вчера вызвало очень нервную реакцию. Проволочку резко раскритиковали и глава Минспорта Олег Матыцин, и руководитель национального олимпийского комитета Станислав Поздняков. Что касается западных СМИ, то большинство из них сходится во мнении, что МОК продолжается надеяться на улучшение геополитической ситуации, и поэтому намерен тянуть с решением острого вопроса до последнего. Еще одна точка зрения обозревателей — Бах ищет «золотую середину», а эти поиски требуют дополнительного времени. Сколько конкретно — видимо, не знает и сам олимпийский лидер.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
ОКР
8
Читайте также
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания
Журова — о неприглашении России: «МОК занял выжидательную позицию»
Маслова: «Я всегда считала, что Олимпиада — событие, где люди объединяются, но не сейчас»
Авдиенко: «Если будут ограничения насчет флага или гимна, пловцы не поедут на Олимпиаду»
Матыцин назвал дискриминационным решение МОК: «Недопуск является серьезным нарушением и Олимпийской хартии»
МОК передвинул сроки приглашения России в Париж-2024. Что это значит?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК передвинул сроки приглашения России в Париж-2024. Что это значит?
Новости
RSS RSS
Все новости